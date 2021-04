Uva canta la sua Amsia: il video

Quasi 4 anni fa scrivevo quello che non avevo idea sarebbe diventato il mio primo singolo, Amsia. Si dice che le cose migliori a volte succedano per caso, e il mio caso è stato quello di lasciarmi distrarre da un pensiero, un pensiero così grande e rumoroso da non riuscire a trovare le parole giuste per scriverlo. Così ho descritto tutto quello che avevo intorno, nella speranza che mi aiutasse a non dimenticare quelle sensazioni. Amsia non è altro che una raccolta di “immagini”: la semplice descrizione di uno di quei momenti di distrazione in cui la mente vaga libera e ci porta a grandi riflessioni sulla nostra vita. Il significato non è univoco e può essere vissuto dall’ascoltatore in modo libero e personale - come mi piacerebbe fosse vissuta tutta la mia musica - lasciandosi trasportare da queste immagini verso le proprie emozioni o ricordi. Per me il senso di Amsia è cambiato nel tempo, ma è la storia di chiunque abbia lasciato casa con grandi aspettative per vivere in una nuova città, e si ritrova a vivere una realtà meno eccezionale, contraddistinta dalla routine degli stessi gesti quotidiani…come il genio della lampada, impariamo a vivere in una scatola

adattandoci allo scorrere lento del tempo e alla monotonia. Il ritornello ci porta

fortunatamente a un’altra prospettiva, quella di una città (Milano) magica che - se si sa guardare al di là delle abitudini - sa stupire e ci rende un po’ più padroni della nostra vita.