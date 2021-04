La nuova voce del rap in questa prima metà del 2021 viene da Torino e si chiama Zoelle. Martina Morlano, questo il suo nome all'anagrafe, pubblica il singolo Ganimede, che segue l'iconico Fanfara Dark, e si prepara a nuove, imminenti sfide artistiche. In questi mesi di lockdown non si è persa d'animo e ha operato per rendere il tempo più costruttivo e sentirsi occupatata. Il suo amore per la musica nasce che è ancora bambina: "A 6 anni ho iniziato a suonare il piano sostenuta anche da un papà fisarmonicista. A 16, sempre inseguendo la mia passione, ho imparato ad accompagnarmi con la chitarra da autodidatta. Infine ho studiato un anno canto moderno e poi canto jazz". Non le piace definirsi una rapper per una sua innata ritrosia verso le catalogazioni ma è evidente che in questa fase del suo percorso la musica vira in quella direzione: "Ho sempre ascoltato di tutto ma nell’ultimo periodo tanto rap. Mi piace come strumento di comunicazione, come permette di esprimere quello che vuoi raccontare, è diretto. Ho palesi influenze ma non mi identifico nel genere per la mia formazione, chi mi ha ascolta sente influenze provenienti da un sacco di generi. Io prendo tela del rap e poi ci dipingo con tutto, ci sono anche il pop, i giochi di sonorità e le doppie voci". A oggi ha pubblicato due singoli che sono Fanfara Dark e il fresco Ganimede: "Si tratta di due brani concepiti in uno stesso momento, due attimi passati ma che sono entrambi punti di partenza. Il primo è stato un vero nuovo inizio, ci sono state delusioni sentimentali e ho voltato pagina, ora mi giro verso quelle persone fregandomene. Le parole hanno un forte valore simbolico.

Ganimede invece rappresenta la consapevolezza, è una ragazza che torna a casa, che sa che perde tempo e vuole evadere e pensare a se stessa. Per me la musica è terapeutica". Prima dell’estate Zoelle prevede un nuovo singolo con video e se potesse scegliere un featuring sarebbe con Blanco.



LA PLAYLIST RAP...FEMMINA DI ZOELLE



STREETS - DOJACAT

Mi piace l’evoluzione del pezzo, la capacità di Doja di giocare con la voce ricreando atmosfere diverse.



QUANTE VOLTE - FISHBALL

Mi piace perché mi ricorda un periodo piuttosto difficile della mia vita in cui mi sentivo in trappola.



COME TI PARE - LESLIE

È una delle canzoni che ascolto quando sono nel mood triste.



BRAVA - PRIESTESS

Un pezzo che ascolto quando non voglio pensare. Mi colpiscono molto il timbro e il testo.



17 - MADAME

Mi piace molto la tematica e quindi il testo. Il suo modo di scrivere mi affascina continuamente.



I LIKE IT - CARDI B

È una canzone a cui sono molto affezionata perché mi ricorda i momenti di spensieratezza vissuti con le mie amiche.



PAZZESKA - MYSS KETA

Questo pezzo mi carica tantissimo. Mi piace molto il connubio tra rap e sonorità arabe.



ROBERTA - BEBA

La considero forse la sua canzone più introspettiva. Quando l’ascolto mi ci rivedo.



BELLA COSÌ - CHADIA RODRIGUEZ

Canzone femminista che tocca la tematica del self confidence a cui tengo molto.



WORK IT - MISSY ELLIOTT

Canzone super cool che ha fatto la storia. Lei è la “rapper” per eccellenza.