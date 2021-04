Chi è Leon dei Maneskin, nuovo membro del gruppo?

È stata la loro ospitata nell’ultima puntata del programma satirico “ Una pezza di Lundini ”, a creare grande hype anche sul web. I Maneskin sono stati ospiti speciali del comico Valerio Lundini in una formazione del tutto insolita. Non più quattro ma ben cinque componenti , con il misterioso Leon che si va quindi ad aggiungere al gruppo formato da Damiano David , Victoria De Angelis , Thomas Raggi ed Ethan Torchio . Data la natura del programma, sono in molti a pensare che si tratti però solamente di una gag da palcoscenico, pensata apposta per incuriosire i fan e far parlare di sé.

Chi è Leon dei Maneskin

approfondimento

"Teatro d'ira - Vol.I”, il nuovo album dei Maneskin

Ovvio dire che se l’intenzione dei Maneskin era quella di attirare l’attenzione e far parlare di sé, ce l’hanno fatta in pieno. Solo pochi minuti dopo la sua comparsata sul palco di “Una pezza di Lundini”, il nome di Leon è letteralmente volato in cima a tutti i trend italiani di “Twitter” e dei motori di ricerca.

A presentare il nuovo componente del gruppo, durante il programma, è stato proprio il frontman Damiano David, che lo ha definito il secondo chitarrista per il perfetto quintetto. A rincarare la dose, un post condiviso su Instagram, in cui i cinque si mostrano insieme e in perfetto pendant, con la didascalia “This is Måneskin”. Durante l’intervista, in risposta a una domanda del conduttore, il ragazzo si è limitato a dire: “Ci siamo conosciuti a scuola insieme nel 2016”, un’affermazione che non fa che confermare la probabile natura comica di tutto lo sketch. Ad aumentare la sensazione, la mancanza di una presentazione ufficiale, cosa che invece accade in tutte le occasioni di questo tipo.

Inutile dire che fin da subito, il pubblico si è fortemente diviso tra coloro che vorrebbero continuare con la formazione originale, e chi invece non detesterebbe per nulla il nuovo arrivo. Dopo la partecipazione con vittoria a sorpresa all’ultimo Festival di Sanremo, la fanbase dei Maneskin è aumentata, raggiungendo quota 1,3 milioni di fan solo su Instagram. Un grande successo per una band ancora giovanissima.