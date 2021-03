I Maneskin vincono il premio della Giuria degli Adolescenti

I Maneskin (tutte le date del tour 2022) hanno ufficialmente ricevuto il premio della Giuria degli Adolescenti. Radioimmaginaria, network degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ha coordinato per il terzo anno, in occasione del Festival di Sanremo, la Giuria degli Adolescenti composta da 100 ragazzi dagli 11 e i 22 anni provenienti da tutta Italia. Al termine di ogni serata della kermesse i giurati, dopo avere ascoltato ogni esibizione, hanno votato la loro canzone preferita. Il primo anno hanno decretato come vincitore Ultimo, il secondo i Pinguini Tattici nucleari, quest'anno hanno proclamato i Maneskin (secondi Francesca Michielin e Fedez, terzo Ermal Meta). E' la prima volta che il vincitore della Giuria degli Adolescenti è lo stesso del Festival di Sanremo (Sanremo 2021, i Maneskin a Sky Tg24 dopo la vittoria: "È un risultato storico". VIDEO).

