Never Say too Far e il nuovo singolo di Dj R@y: il video

Questo é un progetto che parte da lontano, di quelli che tieni nel cassetto per anni e non sai mai se è il caso o il momento giusto per tirarli fuori. Ho respirato musica fin da bambino e, dopo aver fatto esperienza dagli anni ‘80 come Disc-Jockey in radio e discoteche di rilievo, ho lavorato come tecnico audio in vari studi di registrazione.

Dall’avvento dei social mi sono riscoperto poi come gestore di una Web Radio internazionale e, nel 2020, in pieno lockdown, ho dato vita ad ABF recording, un'etichetta che si distingue per ideali di serietà e trasparenza, per mettermi alla prova nel ruolo di produttore. La nostra prima uscita “Dear Love”, una poesia tramutata in musica, si è rivelata da subito un enorme successo internazionale, tradotto in 15 lingue, in inglese ha avuto l'onore di essere interpretata dalla magnetica voce di Linda Law. Bisogna saper cadere dentro certe esperienze, questo è quello che credo, quello che ho fatto con la musica.



La stesura di “Never Say too Far” è stata un’esperienza diversa: partita da un testo profondo di natura motivazionale, attorno al quale ho deciso di raccogliere le idee, è frutto delle poesie da me scritte e mai utilizzate, che raccontano la mia esperienza personale. Questo fermento mi ha fatto sentire la necessità di costruire un team di lavoro capace e professionale per dare un'anima a questa traccia. Ciò è stato possibile grazie agli elementi artistici e umani che ognuno dei miei fantastici collaboratori ha regalato alla canzone: Erica Molinari, eclettica cantante, scrittrice e performer milanese, con la sua stupenda voce, Aries, conosciuto anche come Livio Conduttore, con il suo supporto come polistrumentista e arrangiatore e infine DJ Ag64 all'anagrafe Alberto Gucci, esperto speaker e mente creativa di questo progetto discografico, che ne ha magistralmente curato la produzione. Questo colorato melting pot di professionalità e gusto musicale ha saputo portare entusiasmo e tridimensionalità al progetto.

Con questi accorgimenti è nata “Never say too far”, un brano arioso, fresco, che dà respiro e concretezza al sogno della musica, perché creato dalla voglia e l'entusiasmo di due amici, io e Alberto Gucci, accomunati da un background parallelo in ambito radiofonico, da DJ e da producer. La canzone si apre con un giro di pianoforte su accordi maggiori, che anticipa l'ingresso della bellissima voce di Erica che fa da fil rouge agli elementi di arrangiamento che man mano vanno a stratificarsi fino a raggiungere a pieno il colore della composizione. Per completare il lavoro, io e Alberto abbiamo deciso di accompagnare alla traccia un videoclip, che mostra una serie di paesaggi naturali metafora dei sentimenti di speranza e fiducia. Spazi aperti, naturali, circondati da imponenti catene montuose, ma anche l'immensità del mare, la vitalità della metropoli e la forza della cascata: tutto questo e molto di più è “Never Say too Far”, la nuova uscita distribuita dall'etichetta “ABF Recording”.