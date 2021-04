In alcune interviste dei giorni scorsi, Ski & Wok hanno specificato il significato di “Rockstar 99 – Parte 1”. Un disco che è il frutto di due vite molto diverse tra loro. La prima, in cui hanno sempre sognato di fare e vivere di musica e la seconda, in cui finalmente stanno realizzando il loro grande sogno.

Ski & Wok: la tracklist del nuovo album

Nell’album di debutto del duo Ski & Wok, intitolato “Rockstar 99 – Parte 1”, figurano ben 8 tracce, ricche di collaborazioni. Eccole qui di seguito:

Rockstar 99 (prod. D.O.D) Young fly feat. Pyrex (prod. D.O.D) Mamacita feat. MamboLosco (prod. Sick Luke) Buscemi (prod. D.O.D) Ok feat. Jake La Furia (prod. D.O.D e Mothz) Prima no ora sì (prod. D.O.D) Ayo Waha feat. Thelonious B. (prod. D.O.D.) Yeyo Freestyle (prod. Luke Lies)

I due giovanissimi artisti hanno raccontato che la scelta del nome “Rockstar 99” non è per nulla casuale. Se “99” si ispira all’anno di nascita, “Rockstar” deriva dal loro modo di vedere ogni singolo istante di vita, sempre sopra le righe e oltre i propri limiti. Proprio come i due artisti, anche l’album di Ski & Wok mostra appieno il crocevia di culture e contaminazioni tipico dei giovani di oggi. Frutto di un duro lavoro sull’espressione di sé e della mescolanza di generi, il disco è un’unione di sonorità contrapposte tra loro, da trap e rap a loro più vicine, fino ai beat più movimentati e festosi, che si riconoscono soprattutto nel featuring con Mambolosco. Con “Rockstar 99 – Parte 1”, Ski & Wok, raccontano un mondo in cui è importante non giudicare un artista solo dalla sua apparenza, ma prima ascoltarlo e ascoltare la sua musica, per poi dire quello che si pensa in merito.

Chi sono Ski e Wok

Ski & Wok, sono i nomi d’arte di Vittorio Polazzo e Andrea Mazzanti, due giovani musicisti nati nella Capitale nel 1999. Saliti alla ribalta nel febbraio del 2020, con un video YouTube in cui proponevano una cover personalizzata di “Suwoo” del rapper Gallagher, hanno in poco tempo superato il milione di stream, cosa che gli ha permesso di aggiudicarsi il loro primo contratto discografico. Forti dei numeri ottenuti, i due ragazzi sono infatti entrati subito a far parte della Triplosette Entertainment, l’etichetta discografica romana, nata nel 2017 grazie ai membri della Dark Polo Gang. Ma è con il loro arrivo in Sony Music Italy, che inizia la carriera. Appartenenti principalmente all’universo trap, Ski & Wok hanno già all’attivo diversi singoli di successo come: "Ronaldihno", "Poppin Poppin", "Ma Fareshi" (prod. Sick Luke) e "Ninna Nanna" inciso con Ketama126.