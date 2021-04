Alice Merton punta in alto col singolo Vertigo

Raggiungiamo Alice Merton via Skype a Berlino. E’ proprio nella capitale tedesca che la cantante trascorre la maggior parte del suo tempo,a causa dei vari lockdown che interessano anche la Germania, legati all’emergenza Covid. In radio, in questo periodo, gira il suo singolo “Vertigo”, un brano che l’artista ha scritto prima della pandemia, che punta in alto, col quale spera di ripetere il successo dI "No Roots".

“Vertigo è stata ispirata da un’uscita serale”, racconta. “Io volevo andare a una festa di compleanno con un amico, ma lui voleva andare a ballare e poco prima di entrare nella discoteca ho iniziato a sentirmi poco bene, ero agitata e mi girava la testa perché gli ambienti piccoli, rumorosi e molto affollati mi fanno quest’effetto. La parola vertigo significa proprio questo, sentire la testa che gira, una sensazione come di insicurezza. Cosi tre settimane dopo ho scritto una canzone su questo, con l’intento di trasformare quella debolezza che avevo percepito in un suono molto potente e deciso, capace di esprimere un’emozione forte”.

esordio folgorante nel 2016 con "no roots"

Nel 2016 “No roots”, il suo esordio discografico, fu folgorante.

“Quel brano rappresenta il mio passato, la mia storia, da dove vengo. Quando incontro una persona per la prima volta è così che gli racconto chi sono e da dove vengo. Ho sempre dovuto spiegare perché ho vissuto in tanti posti diversi e adesso posso semplicemente fargli ascoltare la mia canzone (No Roots) e dirgli “non ho radici”.

il mio desiderio? USCIRE DALLA PANDEMIA e tornare ai live

Il suo desiderio di tornare a suonare dal vivo è molto forte.

“Spero solo che si potrà tornare ai concerti al più presto e che le persone vorranno continuare ad ascoltare la mia musica e vedere le mie esibizioni dal vivo e vorrei che tutti rimangano in salute e riescano a superare lo sprint finale di questa specie di maratona, sperando che ne usciremo presto e insieme”.

Quanto al futuro Alice non ha dubbi “spero soltanto di continuare a fare musica senza pensare ai lockdown, al non poter andare in tour”, confessa. “Voglio solamente pensare alla musica e cercare di esprimermi con i miei fan e riconnettermi con loro. E’ questa la mia visione del futuro”.

in progetto ho tante nuove canzoni

Futuro che, rivela la cantante, prevede nuovi progetti. “Il mio prossimo progetto sarà un lavoro più ampio e sono molto elettrizzata al pensiero di poterlo mostrare e condividere con tutti. Ci saranno molte canzoni nuove. Quest’anno sarà dedicato soltanto alla musica, fare più musica possibile, nuove canzoni, condividere nuove storie. Questo è il prossimo progetto. E poi spero di poter tornare presto a esibirmi dal vivo”.

tornerò a suonare in italia il prossimo anno

A proposito dell’Italia dice “amo il vostro Paese, e spero di poterci tornare presto; credo che questo dipenderà dall’evolversi della situazione qui in Germania, adesso siamo di nuovo in una sorta di lockdown, ci stiamo preparando al terzo, ma spero che entro la fine dell’anno, o l’anno prossimo sicuramente, verrò. Mi manca molto suonare in Italia”.