La musica segue il ritmo del nostro cuore. E anche delle farfalle nella pancia. Compreso quando il loro volo non segue la traiettoria della gioia. In questa epoca di musica veloce e fluida bisogna mettere dei baluardi. Perché certi momenti, certe emozioni vanno fermati. Grande merito dunque a Silvia Gianatti che in questa sua (ennesima) pregevole opera letteraria ci agevola nelle scelte con una serie infinita di suggestive playlist. Silvia ci fa la consegna a domicilio dell'universo musicale. La mia crush è una canzone - Manuale per innamorarti con una playlist da batticuore (De Agostini 13,90 euro) e come un libro di Prevert, come la Bibbia, come un vocabolario. Lo tieni sul comodino, non hai l'obbligo di dedicartici ogni giorno ma sapere che c'è e che in qualunque momento puoi aprirlo a caso e trovare un sorriso, una risposta, una canzone è rassicurante.

Non aspettatevi un romanzo tradizionale. O meglio non aspettatevelo da Silvia Gianatti. A lei piace rendersi la vita difficile solo per semplificarla a noi. In questa occasione ha chiesto il supporto, per le illustrazioni, ad Alessandro Baronciani. Quindi l'amore è centrale ma negli angoli in alto o in basso, tutti di un bel verde ulivo quando il vento ne esalta i riflessi argentei, ci sono mille informazioni su luoghi, citazioni, categorie...ecco io credo che il prossimo step sarebbe quello di creare un Trivial per quando ci viene quel friccicore ar core. Tanto pe' cantà, s'intende. Sono pagine, 190 per l'esattezza, che l'anagrafe respinge perché Silvia ha la capacità di raccontare senza cedere al calendario. I nonni potranno saperne di più dei nipoti, i figli potranno comprendere perché i genitori ascoltano certa musica e a tutti, in sogno, comparirà Harry Styles. E' un manuale che fa sognare, che non necessita di Freud per essere intepretato ma, soprattutto, i sogni che Silvia Gianatti innesca poi ve li ritrovere nella quotidianità. Carissimo manuale dolce amico dei tempi più lieti con tutti i tuoi segreti...we have a crush on you!