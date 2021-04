Elektra e Giuvazza ci portano in Sicilia per trovare la "Cuscienza"

Nata tra Milano e Catania durante il confinamento dello scorso autunno, la canzone è la pagina di un diario, una riflessione sulle emozioni e le sensazioni che scaturiscono da un momento in cui, per la prima volta, viviamo in uno stato di agitazione planetario

E' disponibile su tutti gli store digitali Cuscienza (Etichetta Cardio), primo brano a doppio nome della collaborazione di lunga data tra il chitarrista e producer Giovanni "Giuvazza" Maggiore (Eugenio Finardi, Levante) e la cantautrice siciliana Elektra Nicotra. Cuscienza, nata tra Milano e Catania durante il confinamento dello scorso autunno, è la pagina di un diario, una riflessione sulle emozioni e le sensazioni che scaturiscono da un momento in cui, per la prima volta, viviamo in uno stato di agitazione planetario. Allo stesso tempo, la coscienza è anche l’unica cura possibile, perché cresce con l’esperienza e imparare a conoscere e riconoscere se stessi è l’unico modo per auto-guarirci.



Ecco cosa dicono del brano i due autori.

“Questo stato di emergenza ci ha portato a fare i conti anche con il senso di appartenenza e non a caso, la canzone è raccontata in siciliano: una lingua antica che affaccia a Oriente e che, come una pennellata finale, ha legato tutte le suggestioni che la canzone racchiude”.



Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato da Peter Trädgård, giovane ma affermatissimo videomaker di Stoccolma. Innamoratosi della canzone, Trädgård è riuscito ad arricchirla, creando una collezione di immagini che accompagnano la narrazione. Una descrizione dapprima duale del mondo, con il vuoto e la solitudine che accolgono il colore e il calore umano e che sfociano infine in un unico elemento archetipico: il sole e la luce che unificano le due coscienze. Un approccio intimo che suscita subito uno stato di empatia nello spettatore.

Giovanni "Giuvazza" Maggiore è un chitarrista e producer torinese. Lavora da quasi dieci anni come produttore, autore e chitarrista insieme a Eugenio Finardi. Oltre Finardi, ha collaborato con vari artisti tra cui: Levante, Bianco, Max Casacci (Subsonica), Manuel Agnelli, Vittorio Cosma, Paola Turci, Patrizio Fariselli, Fabio Treves, Lucio Fabbri, Mark Harris, Walter Calloni, Faso, Morgan, Alberto Fortis, Perturbazione e altri ancora. Nel 2017 pubblica il suo primo album solista dal titolo Nudisti Al Sole (Ef Sounds/Cardio) e parallelamente a tutto questo si occupata di colonne sonore e sound design in ambito pubblicitario e cinematografico.





Elettra Nicotra è una cantante e musicista siciliana. Figlia d’arte, cresce in mezzo alla musica, sviluppando una naturale predisposizione al canto ed alla composizione. Nel 2017 pubblica il primo concept album, Awakening, con la produzione artistica di Giuvazza Maggiore. L'album è stato calorosamente accolto da stampa specializzata e pubblico, con apparizioni su Webnotte di Repubblica TV, Edicola Fiore di SKY ed in oltre trecento radio italiane ed internazionali.