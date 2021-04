Grammy Awards 2022, annunciata la data della cerimonia

Grammy Awards 2021, la cerimonia

Grammy Awards 2021: da Beyoncé a Billie Eilish, ecco tutti i vincitori

Il 15 marzo 2021 lo Staples Center di Los Angeles ha ospitato la cerimonia della sessantatreesima edizione, alla conduzione Trevor Noah. Tra le protagoniste della serata troviamo sicuramente Beyoncé (FOTO) che ha stabilito un nuovo record divenendo la prima artista femminile a vincere ben ventotto Grammy Awards.

Tra i vincitori Billie Eilish (FOTO) che ha conquistato la vittoria nella categoria Record of the Year e Taylor Swift che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Album of the Year grazie al disco Folklore, certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.