Garbage, il video del primo singolo del nuovo album No Gods No Masters

Del settimo album in studio della band capitanata dalla cantante Shirley Manson, in uscita l'11 giugno, è stato rilasciato il primo singolo, con relativo videoclip. Il brano è "The Men Who Rule the World"

Il primo singolo rilasciato è The Men Who Rule the World , con relativo videoclip che vi proponiamo qui sotto. “È il nostro tentativo di trovare un senso al mondo caotico in cui viviamo. È l’album che sentivamo di dover incidere in questo momento”, ha dichiarato la cantante Shirley Manson . Un disco impegnato e impegnativo, per loro che da anni mancano in studio di registrazione: l’ultimo album risale infatti al 2016, Strange Little Birds. Questo settimo capitolo della loro discografia verrà prodotto per l’etichetta Stunvolume/Infectious Music insieme a Bill Brush, collaboratore storico del gruppo musicale alternative rock statunitense nato in Wisconsin all’inizio degli anni Novanta (correva l’anno 1993, in pieno clima grunge).

A cinque anni dall’ultima loro fatica discografica, i Garbage tornano con il settimo album in studio intitolato No Gods No Masters , la cui uscita è prevista per l’11 giugno.

Eloquente è già il titolo, che è anche il primo verso con cui il brano si apre: The Men Who Rule the World.

La tracklist del disco No Gods No Masters (anche in versione deluxe)

No Gods No Masters uscirà in due versioni, una delle quali deluxe, con extra che spaziano da canzoni inedite della band a cover di pezzi cult, come Starman di David Bowie e Because the Night di Patti Smith e Bruce Springsteen.

Ecco tutte le canzoni che faranno parte del settimo album dei Garbage, sia nella versione normale sia in quella per cultori arricchita da classici del rock e chicche rare.



No Gods No Masters

The Men Who Rule the World

The Creeps

Uncomfortably Me

Wolves

Waiting for God

Godhead

Anonymous XXX

A Woman Destroyed

Flipping the Bird

No Gods No Masters

This City Will Kill You

No Gods No Masters deluxe edition:

The Men Who Rule the World

The Creeps

Uncomfortably Me

Wolves

Waiting for God

Godhead

Anonymous XXX

A Woman Destroyed

Flipping the Bird

No Gods No Masters

This City Will Kill You

No Horses

Starman

Girls Talk feat. Brody Dalle

Because the Night feat. Screaming Females

On Fire

The Chemicals feat. Brian Aubert

Destroying Angels feat. John Doe & Exene Cervenka

Time Will Destroy Everything