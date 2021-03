I Ridillo e la leggerezza, la passione di Il Lo La I Gli Le: il video

Il singolo ha per protagonista la musica suonata con passione ed è la colonna sonora ideale di una primavera che non deve essere triste, nonostante la pandemia. E' uno dei molti regali che la band emiliana, che in questo 2021 compie trent'anni, sta preparando per il suo pubblico

Esce oggi, 24 marzo, il video di “IL LO LA I GLI LE”, terza uscita dei RIDILLO per festeggiare i 30 anni di attività. La protagonista e art director del video, Eleonora Frascati, è nata due anni prima che si formassero i RIDILLO, ma già all'età di 6 anni ballava sotto al palco ai concerti della band. Ora è diventata un’importante ballerina, insegnante di danza e coreografa, che lavora in molte trasmissioni televisive. Ispirandosi alle sigle dei primi televisori a colori, ha voluto omaggiare con la sua arte il nuovo brano dei suoi beniamini.



“IL LO LA I GLI LE” è un invito alla leggerezza, al ballo, alla musica suonata con passione. La colonna sonora ideale di una primavera che non deve essere triste, nonostante la pandemia.



Un brano strumentale, con qualche parola dalla funzione più fonetica che significante. Un pezzo che non sarà distribuito alle radio per la promozione, ma deve circolare libero, proprio perché “fuori dal tempo” e dalle logiche discografiche. “IL LO LA I GLI LE” è un singolo in cui trova spazio l'altra anima dei RIDILLO, quella più legata al mondo latin-jazz e brasiliano, che nella loro discografia riaffiora qui e là come esigenza espressiva che non può essere messa a tacere (Cartoline jazz, Henry Cocomeri, Legalizza la felicità #2).