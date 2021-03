Silvia Lo torna col singolo Se ti va di restare: il video

Se ti va di restare parla di una storia d’amore ormai finita in cui si cerca di rimediare agli errori commessi: si ricerca, invano, il perdono del partner tradito provando a riconquistare l’amore perduto. Ma quando il tutto non basta per far tornare la serenità, rimane solo una scelta da fare: o rimanere legati a un amore finito o aprirsi a un nuovo amore. Questa canzone desidera far riflettere sulla possibilità di non

restare, di non paralizzarci, ma di lasciarci andare, di aprirsi a un amore migliore, senza aver paura. Come si suol dire, dopo la tempesta torna sempre il sereno.



È il mio quinto singolo scritto insieme al mio produttore Vinn Camporeale e prodotto da Stay Record. Il video è stato girato nel posto dove sono cresciuta nella cosiddetta

Valle del Turano in provincia di Rieti nel Lazio dove sono nati e cresciuti anche i miei nonni materni. È uno dei video a cui sono più affezionata proprio per il posto il quale posso dire che è casa mia. Gli interni sono stati girati al B&B Nonna Assunta mentre le scene esterne sono state girate al Lago del Turano e in uno dei piccoli borghi che si affaccia proprio sul lago, Ascrea. Oltre me è presenteun altro protagonista, Domenico Maglioni. Insieme a lui abbiamo cercato di interpretare attraverso il videoclip ciò di cui parla la canzone. Le riprese del video sono state effettuate da Paolo De Matteis e Giancarlo Pelosi mentre la regia è di Vinn Camporeale. Il make up è stato realizzato da Lorenzo Pandolfi.