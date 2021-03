Mattia Caroli & I Fiori del Male cantano i Cuori leggeri: il video

Siamo Mattia Caroli & I Fiori del Male, una band che utilizza sonorità vintage per poi sperimentare e spaziare dal blues al jazz, dal folk al rock, grazie all’utilizzo di strumenti a fiato: tromba, sax, clarinetto, fagotto. Dal 2017 a oggi ci siamo esibiti in oltre 300 concerti, suddivisi in quattordici lunghi tour che hanno toccato le maggiori capitali europee da Parigi a Berlino, da Londra a Monaco, dove abbiamo suonato

davanti a cinquemila persone nella piazza principale. Accanto alla crescita artistica sono aumentati anche i momenti di visibilità sia attraverso i canali tradizionali che i social media. E infatti durante il nostro percorso siamo stati ospiti di “Edicola Fiore”, programma condotto da Fiorello in onda su Sky Uno e TV8, durante il quale abbiamo presentato il nostro primo album “Fall from Grace” uscito per l’etichetta tedesca Timezone Label. Ma siamo stati ospiti anche di Concita De Gregorio nel programma di FuoriRoma, dove abbiamo suonato il singolo “Saturday Morning”. Inoltre siamo stati scelti da Raul Bova come band d'apertura alla partita di beneficenza per Amatrice Nazionale Cantanti-Protezione Civile, condividendo il palco con artisti come: J-Ax, Giusy Ferreri, Il Volo, Moreno MC, Elodie, Sergio Sylvestre, Francesco Gabbani, Ermal Meta e Fabio Rovazzi.



“Come Non Fossi Qui” è il titolo del nostro nuovo EP prodotto da Leo Pari e Alessio Festuccia. Si tratta del nostro secondo lavoro in studio, il primo in italiano, un progetto che nasce dalla necessità di raccontare le esperienze accumulate durante le varie tournée avvenute nell’arco di questi ultimi quattro anni in giro per tutta l’Europa. Roma, Berlino e Londra, sedi delle registrazioni che hanno portato alla nascita di questo lavoro, vengono raccontate sia per le loro meraviglie nascoste, sia per descrivere un mondo frenetico e individualista dove c’è poco spazio per amore e poesia, in cui tutti sono molto social e poco socievoli. Ma in tutto questo caos c’è chi non si dà per vinto, chi ogni giorno combatte per ristabilire un ordine delle cose più umano e collettivo.



L’EP ha come tema centrale il viaggio, l’inconscio e l’amore; le storie che raccontiamo si svolgono tra queste grandi capitali cosmopolite: storie d’amore e di indifferenza, di social network e di poesia, di sogni e illusioni. Per descrivere la distopia sonora metropolitana siamo entrati nel mondo della musica elettronica, universo che prima non conoscevamo. Dopo La mia generazione, brano che ha aperto la strada a questo nuovo lavoro, Cuori leggeri è il nostro nuovo singolo di cui vi presentiamo il videoclip qui in anteprima. Per questo video abbiamo affidato la regia a Nikolas Diamant, studente animatore, programmatore e performer d’arte interattiva di origini californiane. Tematicamente, il suo lavoro si occupa di orrori esistenziali, dinamiche di controllo e giochi, combinando le tecniche dell'arte del movimento con visualizzazioni matematiche e animazioni procedurali. Con la speranza che piaccia anche a voi, vi auguriamo una buona visione.