Sanremo delivery per Vittoria Ceretti, co-conduttrice per una sera

Nella nuova rubrica dedicata al Festival, la nostra inviata Federica Pirchio ci presenta ogni giorno uno dei protagonisti della serata in arrivo. La terza puntata è dedicata alla modella Vittoria Ceretti.

Sanremo delivery

consegna per Vittoria Ceretti (FOTO), classe 1998, top model, arriva sul palco dell’Ariston come co-conduttrice per una sera, sostituisce Naomi Campbell.

Nata a Brescia, ha bruciato tutte le tappe, è una delle modelle più richieste, protagonista delle campagne dei marchi più importanti del fashion. Vittoria ha iniziato adolescente e ha collezionato centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi.

Nel febbraio del 2008 è stata celebrata da Vogue USA tra le sette meraviglie del mondo.

Occhi verdi, capelli castani, un metro e 76 di altezza, portamento elegante, ha tatuato un alieno sul gomito.

Raccoglie migliaia di like su Instagram, protagonista anche su Facebook. E’ l’orgoglio di papà Giuseppe, la mamma Francesca e il fratello minore Guglielmo.