Dellai, chi sono i fratelli di Sanremo Giovani 2021 con “Io sono Luca”

Luca e Matteo Dellai, in arte solo Dellai, sono i due gemelli che si esibiranno insieme a Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte con il brano “Io sono Luca”.

Dopo le scuole medie, nostro padre ci ha regalato la sua vecchia chitarra e abbiamo iniziato insieme un corso per imparare a suonarla». Alla fine del percorso scolastico prendono però due strade diverse: Luca studia al conservatorio e sceglie un corso di laurea in Economia, mentre Matteo sceglie un corso in Architettura. Durante la pandemia, nei giochi di chiusura totale, i due si sono "ritrovati" e hanno iniziato questo progetto musicale nato proprio in quel periodo con il singolo "Non passano gli aerei".

"Io sono Luca", il brano in gara nelle Nuove Proposte di Sanremo 2021. Parlando di "Io sono Luca" hanno detto: "Luca rappresenta un po' tutti noi, le nostre paure e le sfide che ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Tutti siamo caduti e abbiamo imparato a planare per non ricadere ogni volta. Tutti ci siamo sentiti sbagliati. Abbiamo voluto creare un gioco di identità tra il titolo e l'autore del brano. Speriamo che tutti, dai ragazzi come noi ai più grandi e ai più piccoli, si possano ritrovare nella nostra canzone che racconta dei problemi che una persona può incontrare tutti i giorni, affrontandoli però con leggerezza. La canzone era nata un annetto fa con un testo completamente diverso. L'idea di poter arrivare sul palco dell'Ariston è maturata da settembre con l'iscrizione ad Area Sanremo. Ma non ce lo aspettavamo di arrivarci davvero". "Io sono Luca" è stato scritto da Matteo Dellai che decide di raccontarsi attraverso il fratello gemello. È una canzone autobiografica e sincera, in cui tanti altri ragazzi come loro si potessero identificare. Per i Dellai il Festival di Sanremo è un sogno e rappresenta un palcoscenico importante che può aiutarli a muovere i primi passi nel mondo della musica.