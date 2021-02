Roberto Lobbe Procaccini presenta Closer To Your Heart: il video

Abul Mogard - In Immobile Air

Artista misterioso, atmosfere sospese, dilatazione del tempo così estesa da essere percepita ‘immobile’.

Sonorità organiche ‘elettronificate’ e suoni elettronici ‘naturalizzati’, la vera sintesi dell’elettronica

moderna.

Air - Alone in Kyoto

La delicatezza della solitudine in un posto lontano e sconosciuto, eppure in grado di offrire delle linee

invisibili di contatto in cui ritrovarsi e riconoscersi. ‘Lost in translation’, ma anche spesso persi di fronte al

coraggio da trovare per esplorare territori sconosciuti.

Jonny Greenwood - House of Woodcock

La ricreazione di un tempo lontano in una chiave orchestrale moderna, racchiusa in un tema di grande

respiro romantico ed intimista allo stesso tempo. Un vero ‘Filo nascosto’ che lega lo scandire del tempo di

due orologi diversi.

Alessandro Cortini - Amore amaro

Uno dei massimi esponenti dell’elettronica moderna, quella non fine a sé stessa ma foriera di strumenti per

poter creare visioni profonde e verticali.

Bill Evans - B Minor Waltz

Uno dei più grandi pianisti mai esistiti, uno dei suoi brani più struggenti. La nostalgia dell’autunno, in attesa

di un tempo migliore: ‘you must believe in spring’ appunto, il titolo dell’album capolavoro di cui il brano è

apripista.

This Will Destroy You - The Mighty Rio Grande

Una ripetitività apparente per una grandezza che prende corpo lentamente ma inesorabilmente, come il

mondo intorno a noi. E il tempo di cui i protagonisti di ‘Room’ si riappropriano è proprio come l’acqua del

fiume, che cresce e arriva impetuosa al rallentatore.

Daft Punk - Within

La vita che scorre veloce sotto forma di una batteria che raddoppia continuamente il suo beat. Nel

frattempo continuiamo a farci domande che ci accompagneranno per sempre. Uno dei miei brani preferiti

in assoluto dei Daft Punk.

Nine Inch Nails - Hurt

Una presa di coscienza, un’analisi spietata, un bilancio alla fine di tutto. Quello che vi pare. Sicuramente un

capolavoro.

London Grammar - Wasting My Young Years

La semplicità di un messaggio devastante in un suono semplice e morbido, una voce apparentemente

indifesa che colpisce come un pugno in un guanto di velluto.

Thomas Newman - Whisper Of A Thrill

Il tempo terreno che finisce, una finestra che si apre nel desiderio di poterlo in qualche modo fermare,

inutilmente. Il tema principale di ‘Vi presento Joe Black’ rimane un capolavoro eterno di sintesi, tensione e

sospensione, capace di evocare una bellezza cupa che arriva da lontano ma che non riesce a trovare sfogo

in un futuro diverso da quello desiderato.