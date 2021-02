Antartica aprono la loro Clinica musicale: il video

Ciao! Noi siamo gli Antartica e veniamo da Vicenza. Qui troverete l’anteprima del nuovissimo video di Clinica, il nostro ultimo singolo uscito qualche settimana fa!

Veniamo da Vicenza e ci piace dire che cantiamo di malinconia quotidiana, di quella che un po’ ognuno di noi vive tutti i giorni anche senza (a volte) saperne il motivo.

Abbiamo iniziato a suonare un paio di anni fa e i primi singoli sono usciti l’anno scorso. Ci siamo da subito prefissati l’obiettivo di non mischiarci con la tristezza tipica dell’indie di oggi, tenendo quindi vive le influenze che più ci caratterizzano come musicisti. Tutti infatti veniamo da un background punk e pop punk, generi capaci di trattare argomenti anche tristi e pesanti con leggerezza e carica.

Clinica è una canzone particolare per noi. L'ispirazione ci è venuta pensando a quelle situazioni in cui non si riesce a stare vicini come si vorrebbe a qualcuno che ha bisogno di una mano. E’ una situazione che crediamo possa essere stata vissuta da molte persone per un motivo o per l’altro. Durante la quarantena però ci siamo ritrovati tutti dalla parte opposta; tutti sentivamo la mancanza di qualcuno, e questo ci ha alienati e ci ha chiusi un po' nel nostro mondo, nella nostra camera, staccati da quella che era la realtà, capendo quanto possa essere importante la vicinanza di un amico e di qualcuno che ci vuole bene.

Il video si collega a questa sensazione e infatti vuole rappresentare l’alienazione e la solitudine che abbiamo vissuto. La protagonista, chiusa tra le quattro mura della sua camera, balla e immagina scenari incredibili, anche se in fondo rimane pur sempre nella stessa stanza. Un po’ come noi, che durante questo periodo di quarantena abbiamo dovuto imparare a immaginare e a sperare per non impazzire.



Il video è stato realizzato da David Sarappa e Giovanni Montagnana, due studenti e amici con tanta voglia di fare e di mettersi in gioco. Senza alcuna precedente esperienza hanno realizzato gli ambienti in 3D oggetto per oggetto, frame per frame, usando ore e ore di prove gratuite e tutorial. Successivamente, quando è arrivata l’ora di dare vita alla nostra protagonista, hanno acquisito i movimenti di Deborah Todescato, che non ci ha pensato due volte ed è saltata a bordo di questa avventura.

Abbiamo avuto l’onore di collaborare con molti illustratori, che hanno accettato di regalarci alcune loro opere per arredare la stanza del video (sta a voi trovarli e trovare tutte le cit presenti!).

Speriamo che questo video vi piaccia tanto quanto piace a noi, ci trovate su Spotify, Instagram e Facebook, quindi venite a salutarci!