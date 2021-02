Claudia Sacco ci presenta Emma, una ragazza coraggiosa: il video

Mi chiamo Claudia Sacco e sono una giovanissima cantautrice di 15 anni di Cecina.

Frequento il secondo anno del Liceo Musicale di Livorno, dove studio canto e pianoforte. Ho iniziato a frequentare corsi di musica e canto a quattro anni e a dieci sono entrata nel coro degli Harmonici di Bergamo. A dodici anni ho iniziato a prendere lezioni di piano e da lì mi si è aperto un mondo: studiavo i classici brani del Bayer ed il solfeggio, ma allo stesso tempo non potevo fare a meno di creare melodie e colonne sonore. Sì, perché ciò che amo di più è proprio comporre musica col piano o con l’ukulele. Un paio di anni fa mia sorella Giulia, appassionata di scrittura, mi ha chiesto se potevamo provare a comporre una canzone insieme e così, un po’ per gioco, abbiamo iniziato.



Sono nate nata Piume Di Cobalto, poi Tra Il Silenzio e Il Rumore, Rosa Senza Spine, Vorrei Essere la Neve e a seguire tutte le altre che ho pubblicato sul mio canale YouTube, insieme a molte altre in fase di sviluppo: non mi fermo mai, mediamente scrivo un paio di canzoni al mese! A Luglio 2020 ho partecipato al Concorso Voci d’oro di Montecatini, vincendo il primo premio con la canzone Cuori Per Bersagli.

So che le canzoni pubblicate finora sono solo delle demo, registrate in casa, con video amatoriali fatti col telefonino, ma se non le avessi pubblicate nessuno mi avrebbe notata, non avrei ricevuto proposte discografiche o contratti che adesso mi permettono di fare crescite maggiori.



Ad agosto 2020 ho infatti firmato un contratto con l’etichetta discografica Sorry Mom! – BeNext e grazie a questa collaborazione è nata Emma, il mio nuovo singolo, la mia prima vera canzone. La protagonista della canzone, Emma, è una ragazza che non ha avuto la fortuna di avere una famiglia che le vuole bene, degli amici che la potessero aiutare; la sua vita è sempre stata una lotta e tutti i risultati che ha raggiunto se li è guadagnati da sola, arrancando sempre. Io e Giulia abbiamo conosciuto personalmente questa ragazza e la sua storia ci ha colpito particolarmente. Pensando a lei sono nate la musica e il testo di questa canzone, ma il brano è dedicato anche a tutte quelle persone che ogni giorno, per un motivo o per un altro, lottano per vivere ed essere felici. Nonostante la storia che raccontiamo sia triste, la canzone ed il video trasmettono speranza, mostrando come alla fine Emma ce l’abbia fatta. Quello che vorrei comunicare con questo brano è che chiunque di noi può trovarsi in difficoltà, per tanti motivi. Tante volte la sola presenza di un amico o comunque di qualcuno che si interessi a noi ci sprona ad andare avanti e a provare a raggiungere i nostri sogni. Il video è diretto da Gianmaria Palombo, un giovane regista, che sono sicura si farà notare per le sue doti e la passione che mette nel suo lavoro. E’ interamente girato a Cecina con l'interpretazione di bravissimi attori come Sofia Vanni e Ignazio Pucillo, oltre ad alcune comparse.