Foxy è il nuovo singolo di Francesco Setta: il video

“Foxy” è uno dei tre singoli estratti dall’album “Fenice”, una specie di nuovo esordio per me dopo le esperienze nei Calibro VII e Micro Da Rua. L’ho intitolato “Fenice” perché è la mia rinascita personale e musicale. Proprio come l’araba fenice delle leggende rinasco dalle mie ceneri, rinvigorito e più agguerrito di prima. Dopo nove anni di sacrifici, sangue e sudore, delusioni e porte in faccia. Questo disco è un ibrido tra il Rap, genere che mi ha partorito e cresciuto, e il cantautorato, in cui mi sto immergendo totalmente.



Dopo molto lavoro duro sul sound e le dinamiche musicali, sono riuscito (grazie anche al magistrale lavoro di Max Zanotti) ad amalgamare tutti i miei tratti artistico-canori. Il risultato è qualcosa di unico. Energia allo stato puro, ironia, mistero, rabbia, amore, rancore. Fenice è un concentrato di emozioni e pulsazioni, di sali e scendi, di calma apparente e tempesta indomabile. Questo disco è un prolungamento della mia anima, del mio essere, mi rappresenta in tutto e per tutto.



Riguardo Foxy: non avete mai guardato le ragazze che si spogliano in cam? Foxy è la mia preferita. La più bella, la più sexy! Una canzone gliela dovevo per forza dedicare. Il testo è ironico e irriverente, ma è anche una dedica al mondo delle camgirl. Questi veri e propri angeli della perdizione, ci hanno salvato la vita durante il periodo di lockdown. Ovviamente il video avrebbe dovuto essere totalmente diverso, la zona rossa lombarda non ci ha permesso di fare tanto. E’ già tanto essere riusciti a trovarci con la band ed il regista. Buon ascolto!