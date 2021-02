Fabrizio Paterlini, il pianista amato da Hollywood torna con Life

E' nella playlist dell'attore Chris Evans e di suo fratello Scott. I suoi tour sono sold out e in programma ha una serie di concerti in Cina. Fabrizio Paterlini ama la musica e il suo pianoforte, al punto da farsi anche talent scout e produttore

Fabrizio Paterlini è il pianista più ascoltato a Hollywood, un’eccellenza italiana, capace di portare la musica classica Made in Italy, fino alla Mecca del Cinema. Il suo è uno stile neoclassico, l’animo è rock. Mantovano di nascita, classe 1973, pubblica ora il suo nuovo EP, in uscita venerdì 19 febbraio.

LIFE, SEI TRACCE SOGNANTI E MALINCONICHE

Il titolo è evocativo “Life”, lo ha scritto e lo ha prodotto: sei tracce dalle atmosfere sognanti e malinconiche, che riflettono la dimensione più intima del suo universo musicale. Un progetto che fa parte di un disegno più grande, LifeBlood, previsto in uscita nei prossimi mesi.

CHRIS EVANS "CAPITAN AMERICA" GRANDE FAN DEL PIANISTA

A proposito di Hollywood, Chris Evans, per intenderci il “Capitan America” nei film della Marvel, ha condiviso sui social un video in cui si esercitava a suonare al pianoforte “Rue des Trois Frères”, una composizione di Fabrizio Paterlini che l’attore ha definito «uno dei suoi brani preferiti». Rilanciato da siti e media italiani e internazionali (tra cui People e Huffington Post UK), in poco tempo il video è diventato virale, generando una grandissima attenzione sull’artista. Qualche settimana prima, anche il fratello di Chris, Scott Evans, aveva pubblicato un video sui propri social con un brano di Paterlini in sottofondo.

TALENT SCOUT E PRODUTTORE, HA FONDATO UN'ETICHETTA

Anche talent scout e produttore, Fabrizio, nel 2016 ha fondato una sua etichetta la Memory Recordings per promuovere il talento degli artisti emergenti.

Nel 2007 ha pubblicato il suo primo album per piano solo “Viaggi In Aeromobile”, che comprende il brano “Soffia La Notte”, da circa 38 milioni di stream su Spotify. Da allora la sua musica ha iniziato a viaggiare per tutto il mondo.

NEL SUO FUTURO C'è UN TOUR IN CINA

Negli ultimi due anni è stato in tour in Europa, registrando sold out in tutte le principali città della Russia. Tra i suoi progetti c’è l'Oriente: a ottobre ha in programma un tour in Cina.