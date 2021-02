Qualcosa da risolvere con i Segreti: disco e live a febbraio 2022

Qualcosa da Risolvere è il nuovo disco de I Segreti, in uscita il 5 febbraioper Futura Dischi, distribuzione Sony Music Italy. L’album, anticipato dai singoli Non Cambierà, Lei e noi e Come fai tu, nasce per suggellare la maturità artistica della band di Parma che, dopo aver collezionato oltre quattro milioni di stream e oltre sessanta date in giro per tutta Italia, prosegue il proprio percorso di ricerca nel Pop contemporaneo, senza dimenticare l'importanza delle melodie e di quei testi generazionali diventati il loro marchio di fabbrica.



Qualcosa da Risolvere è un disco che mette ancora di più l’accento su uno sguardo introspettivo sulla realtà, sulle difficoltà e sulle costanti incertezze nell’essere ragazzi oggi. Sensazioni racchiuse alla perfezione nella title track: romantica, leggera e allo stesso tempo riflessiva, così come gli altri otto brani, che non temono di nascere ed evolversi intorno al mondo del pop italiano, quello capace di diventare di tutti prima di chi l’ha voluto scrivere.



Riflessivo, cantautorale, generazionale: il dna musicale de I Segreti vive e si evolve in Qualcosa da Risolvere, definito dalla stessa band “un altro disco pop con una serie di canzoni da risolvere”.



TRACKLIST & CREDITS

1. Vivere in Società / 2. Non Cambierà / 3. Vivi / 4. Come fai tu / 5. Generazione / 6. La macchina, la strada / 7. Lei e noi / 8. Salto / 9. Qualcosa da risolvere



I Segreti: Angelo Zanoletti, Filippo Arganini, Emanuele Santona.

Prodotto, registrato, mixato e masterizzato da Simone Sproccati al Crono Sound Factory di Milano e Kaneepa Studio di Milano.

Supporto alla produzione artistica e all'arrangiamento su “Come fai tu”: Iacopo Sinigallia

e Patrizio Simonini.

Hanno suonato Angelo Zanoletti, Filippo Arganini, Emanuele Santona, Simone Sproccati e

Gerardo Gianolio (tromba).



I Segreti sono un gruppo che nasce a Parma. I Segreti nel 2018 hanno fatto uscire per Futura Dischi il loro primo album “Qualunque cosa sia”. I Segreti lo hanno portato in giro con più di sessanta concerti in tutta Italia. I Segreti lo hanno fatto per lo più con una Punto blu.



