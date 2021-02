Sam Feldt feat.Kesha, è uscito il video ufficiale di Stronger

Kesha: il successo

È il 7 agosto 2009 quando Kesha fa il suo ingresso trionfale nel mondo delle sette note con Tok Tok, il resto è storia del pop. Il brano raggiunge la prima posizione della US Billboard Hot100 divenendo uno dei brani di maggior successo di sempre tanto da vendere milioni circa quattordici milioni di copie.

Negli anni successivi la cantate continua inarrestabile a dominare le classifiche con singoli che la rendono una stella della musica, tra i brani più amati dal pubblico spiccano Take It Off e We R Who We R, quest’ultimo certificato con cinque dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di cinque milioni di copie sul suolo a stelle strisce.