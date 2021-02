Questa volta il tema è la fine di una relazione e quello che scatena. E' la storia di una rinascita, di una persona che terminato l'amore si ritrova più forte. Giulia Penna declina Sparsici Please al femminile ma ovviamente è un brano che non ha una identità, è un brano aperto a chiunque sappia e voglia rialzarsi con rinnovata consapevolezza di sé. Romana, ma milanese d’adozione, Giulia, oltre che un personaggio molto amato sul web, con oltre 1,3 milioni di follower su Instagram e 1,4 milioni su TikTok, è un’artista indipendente che scrive e che canta le proprie canzoni e con i suoi precedenti singoli ha già raggiunto importanti risultati, superando oltre 20 milioni di visualizzazioni su YouTube e 2 milioni e mezzo di ascolti su Spotify.

Sparisci Please è un brano pop, frizzante e fresco, che racconta col sorriso come si può rinascere dopo la fine di una relazione turbolenta, fatta di segreti e bugie. È un inno alla felicità, oltre che un invito rivolto a trovare il coraggio di mettere sé stessi al primo posto, dopo essersi annullati per una persona.



Partiamo dalla scelta di questo singolo.

Per me ogni brano ha dentro un vissuto. Sparisci Please manifesta la mia voglia di continuare a raccontare, dopo Bacio a Distanza, la mia visione della vita colorata, frizzante e positiva nonostante il periodo. Bacio a distanza raccontava la voglia di baciare chi per mesi abbiamo visto solo sul cellulare. Qui parla di una donna forte.

Ne arriveranno altri?

Proseguo sul filone dei singoli perché si creano delle playlist dove possono essere inclusi. L'idea dell'album c'è e mi piacerebbe fare un disco entro il 2022.

Come In soli anche insieme anche in Sparisci please tocchi temi sensibili: stavolta inadeguatezza e rinascita.

Il mio è un racconto di una solitudine comune: nonostante mi sei vicino a volte non basta, prima cura le tue paure interiori poi i sediamo e parliamo. Nel mio testo la prtagonista poi si scopre più felice e ringrazia anche l'ex!

E' una pezzo della tua vita?

No, non è autobiografico, parlo di una amica che per altro ne è inconsapevole. La solitudine fa parte dei nostri giorni.

C’è stato un momento in cui ti sei sentita inadeguata?

Può capitare che sia insicura ma è anche il motore per migliorarmi.

E c’è un ex che hai ringraziato? Oppure per citare un altro tuo singolo...se mi lasci ti disso.

Nella mia vita sentimentale sono abbastanza stabile, viaggio di fantasia e mi piace raccontarmi.

La musica è l’espressione massima di te stessa: ci sono momenti della tua vita così intimi che neanche la musica ti permette di raccontarli?

Ci sono e pure più di uno. La musica distoglie da questi momenti in cui rifletti sul tuo vissuto, ti aiuta a digerirli ma poi riaffiorano. Ecco perché dico che bisogna prima fare pace con se stessi.

Difficile raccontare di sentimenti alla stagione dei social o semplicemente cambiano le modalità?

L’amore è chimica, è pelle duque ok cconoscersi sui social ma poi ti devi vedere e perché l'intensità degli sguardi non può esserci a distanza. Muta la modalità ma l’amore è quello di sempre.

I social in questo periodo sono sotto attacco: come li difendi? E come ci difendiamo noi dalle fake news?

Qualsiasi strumento può essere fuorviante, bisogna riflettere su quello che si dice. Tra artisti abbiamo fatto squadra e orgaizzato dirette e musica per fare compagnia. Abbiamo parlato con i fan, con la gente stimolando un continuo confronto. Le fake news ci sono e ci saranno sempre, non possiamo far altro che esprimere le opinioni in modo diretto e smentire quello che è falso.

Tu ne fai un uso sensato e didattico, seppur spensierato: consigli per i genitori?

Io a 10 anni non avevo il cellulare, a 13 avevo un Nokia 3310 e senza internet. Bisogna stare attenti e controllare ma senza approcciarsi con atteggiamenti terroristico.

Cosa puoi anticiparmi del video di Sparisci Please?

Esce l’8 febbraio e ci saranno due super ospiti che non posso rivelare. La canzone invece fuori il 5. Una protagonista è una bambolina voodo magica che fa tornare l’amore. Ricorda un po’ un Cupido.

Che accadrà nelle prossime settimane della tua vita?

Farò promozione in ogni modo possibile. Ci saranno dirette su instagram e una challange su Tik Tok che consiste nel far sparire quello che non ci piace...quasi una formula magica!