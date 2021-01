La Camba racconta la forza della donna in una playlist e in Qui e Ora

Dieci canzoni che fanno vivere bene il presente scelte da una cantautrice, Federica Camba ovvero La Camba, che scrive anche per gli altri. Il suo ultimo singolo Qui e Ora (il video viaggia verso le 400mila visualizzazioni) oltre a raccontare la capacità di una donna di reagire a un momento avverso come la pandemia attuale è anche l'invito ad amare se stessi

BLACKBIRD – the Beatles

Take these broken wings and learn to fly...prendi queste ali rotte e impara a volare. Le parole di questa prima canzone della mia playlist sono un’esortazione a usare l’ostacolo come molla positiva per reagire! Bellissimo messaggio con una meravigliosa suggestione armonica e melodica

SPLENDIDA GIORNATA – Vasco Rossi

Non è domani, non era ieri...la nostra bella vita è ora!

WHAT I AM - Edie Brickell

Essere se stessi, sempre, comunque...poi con la voce e il modo di Edie, non si può non farlo sempre con un sorriso ppena accennato.

UNA SOMMA DI PICCOLE COSE - Nicolò Fabi

È proprio questo il segreto della vita. Godersi le piccole cose, anzi, le cose che sembrano piccole, ma regalano momenti inestimabili.

QUI E ORA – La Camba

In nessun altro posto, in nessun altro momento. Siamo la nostra presenza, viviamo meglio quando siamo davvero in contatto con noi stessi, e lì in quel punto profondo abbiamo tutta la forza e l’energia per superare ogni cosa!

VIVA LA VIDA - Coldplay

Ahhhhh quanto mi fanno felice questi ragazzacci! Questa canzone mi fa venire voglia di scalare una montagna di corsa e con i tacchi!!!

IRONIC - Alanis Morissette

La vita e la sua ironia. Un insegnamento a viverla non prendendosi mai troppo sul serio. Una bellissima canzone, una bravissima cantautrice, una voce unica...Mi sembra ci siano abbastanza motivi per inserirla nella playlist!!!

TUTTO UGUALE (REPRISE) - Federica Camba

Un elenco di piccoli attimi di vita, frammenti quotidiani di cose che succedono fuori e dentro di noi e, a volte, contemporaneamente.

WHAT A WONDERFUL WORLD - Louis Armstrong

Che voce, che pace...che mondo meraviglioso è la frase che dovremmo dirci ogni mattina aprendo gli occhi, nonostante le cose non vadano come vorremmo.

C’È TEMPO - Ivano Fossati

Poche canzoni mi emozionano come questa perla di Ivano Fossati che entra nei miei strati più profondi a ricordarmi quanto non serva controllare o voler gestire tutto, tanto c’è tempo...quello della vita.