Scile, un singolo che è Come Neve dentro al Cuore: il video

Il brano indaga sullo spazio-tempo e sulle molteplici sfaccettature che il caso, una scelta o un evento possono assumere, come la scelta presa in un determinato momento può determinare l’andamento di una vita e immaginarne le differenze nel non averla presa al momento dovuto. Il video è accompagnato da un testo esclusivo della band

Gli Scile nascono nel 2017 da un’idea mia, Davide Morina (voce), condivisa con Nicola Di Taranto (batteria) e Piero Lo Senno (tastiere). Reduci da precedenti esperienze con il nome d’arte Madagaskà, suonando rock ska elettronico, avevamo preso parte alla tappa calabrese del Tim-Tour con la direzione artistica di Red Ronnie che andò in onda su Italia1 nel programma “Bande Sonore” condotto da Vanessa Incontrada. Nel corso delle varie esibizioni live abbiamo avuto l’onore di aprire un concerto del mai dimenticato Mango. In seguito, ci siamo esibiti al Pollino Music Festival, condividendo il palco con Caparezza, Sud Sound System e Afterhours. Nel 2005 autoproduciamo il

nostro primo album “Sorrido, stringo i denti e quasi quasi ci provo”. Dopo questo periodo, cambiamo nome alla band e diventiamo gli MDGA con il nuovo album dal titolo “The Album” anticipato dal videoclip girato a Londra, prima del singolo “Big Town” e poi del secondo singolo “Un istante”. Come dicevo prima siamo nel 2017 e noi diventiamo gli Scile. Inizialmente avevamo intenzione di sperimentare all’interno del panorama pop e dell’elettronica. Francesco Stoia (bassista dei Tiromancino), venuto a conoscenza dell’idea della band e dopo aver ascoltato i brani, ci propose di costruire un progetto più ambizioso e alla portata di tutti, intraprendendo personalmente una sfida di carattere manageriale.



Nel 2019 abbiamo pubblicato, con la produzione artistica di Antonio Marcucci,

“Hai vinto” un Ep contenente quattro brani dal quale sono stati estratti due

singoli: “Uguali identici” e “Non fumo più”. Dovendo poi affrontare il fermo dovuto alla pandemia “COVID-19” (tutto sul coronavirus), abbiamo approfittato per scrivere nuovi brani, sempre con la produzione di Antonio Marcucci (Tiromancino) e introducendo nuovi panorami sonori, ingaggiando il producer Marco Azara (Salmo, Nitro, Coez, Anastasio), passando e pubblicando con Maqueta Records il nuovo singolo “Come neve dentro al cuore” una canzone che parla di scelte, che lascia un’intima speranza ad un amore che sembra essere finito. Con Gianluca della Monica, regista del nostro video, abbiamo ideato la clip addentrandoci in un mondo quasi parallelo e post apocalittico, in cui i protagonisti vivono vicissitudini che lasciano intendere a un alter ego. “Ho scritto questa canzone (Come neve dentro al cuore), perché sono particolarmente attratto dallo spazio-tempo e dalle molteplici

sfaccettature che il caso, una scelta o un evento posso assumere, la scelta presa in un determinato momento che determina l’andamento di una vita e immaginarne le differenze nel non averla presa al momento dovuto - a parlare è Davide Morina cantante e coautore del testo - immaginarne il passato pensando di poter tornare indietro per cambiare le cose o se pensare di lasciarle esattamente per la strada intrapresa in origine”. Oggi alla formazione d’origine degli Scile si sono uniti alla chitarra Carlo Di Gilio e Salvatore Leone al basso.