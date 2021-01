Zayn, il nuovo album è Nobody is listening: la recensione

Comincia con una carezza al pianoforte, quasi il rintocco di una campana pascoliana, Calamity, il brano che apre il nuovo lavoro di Zayn, Nobody is Listening, uscito il 15 gennaio. La voce è dura, l'atmosfera quasi gotica fino a un finale dove una voce femminile porta il suono lontano nel vento. Better è più sincopato e nel primo verso racchiude la missione dell'album, portare good vibes, buone vibrazioni in quella che è una battaglia d'amore: perché aspettiamo a combattere? Outside alterna un falsetto alla voce pastosa di Zayn, ricorda gli anni Settanta e la Electric Light Orchestra in alcuni momenti: una ballad destinata a diventare un singolo. Ecco a Vibez, quarta traccia dell'album: la mente corre selvaggia nella stanza dove ci siamo tu ed io...parte come una ninna nanna poi entrano le percussioni e sembra di mettere una conchiglia all'orecchio e sentire il mare più profondo arlare dolcemente; è un inno alla lentezza, a trovare il giusto passo perché nella vita if we’re moving too fast, we could slow up. Orientaleggiante l'incipit di When Love's Around, poi emerge l'elettronica impreziosita dalla voce di Syd: è uno dei due featuring dell'album, l'altro lo incontriamo più avanti. Connections ed è bello sentire parlare di una connessione fisica per il preludio è funny when you come to mind. C'è un senso di sofferenza in Sweat forse perché il sudore è proprio quello che oggi ci manca; si entra nel minuto finale che pare di essere in una astronave, la voce di Zayn sembra rimbalzare suo meteoriti: questa è una canzone spaziale! Ecco quello che non ti aspetti: la ballatona, il lento per raccontare di una persona Unfuckwitable, inaffidabile; la tonalità è come un elastico...sale e scende sulla scala dei sentimenti. Il secondo featuring dell'ambum è in Windowsill ed è con Devlin: pare di vederi entrambi appoggiati sul davanzale a osservare il mondo che gira intorno, la musica trasmetta un lieve, piacevole senso di vertigine; il finale rappato è la finestra che si chiude. Siamo qusi alla fine e siamo sul filo del rasoio, siamo a Tighrope aspettando di scendere, accompagnati da una dolce chitarra acustica, su River Road dove termina, con un eco ancora di campane e una voce a tratti salmodiante, il viaggio di Nobody is Listening.