The Undoing, curiosità sulla colonna sonora della serie tv

Qualche informazione sulla mini serie targata HBO in onda su Sky (e ancora disponibile on demand) che propone come voce della title track la protagonista Nicole Kidman. Le musiche originali sono invece dei fratelli Galperine

La prima reazione è stata netta, decisa, autoritaria: un non ci penso nemmeno, ho una brutta voce. Poi Keith Urban prende per mano sua moglie, la accompagna in studio di registrazione, la mette a suo agio e lei, Nicole Kidman, smentisce prima se stessa e poi fa impazzire il popolo di The Undoing interpretando la title-track Dream a Little Dream. E’ un brano che ha esattamente novant’anni essendo stato cantato per la prima volta nel 1931 e con un titolo leggermente differente ovvero Dream a Little Dream of Me. In gergo di dice che sia uno standard, uno di quei brani senza tempo con i quali molti si confrontano. Tra gli altri la hanno cantata Doris Day, Ella Fitzgerad, Chicago, Diana Krall, Eddie Vedder (versione memorabile col solo ukulele), Robbie Williams e Michael Bublè. I primi a eseguirla, nel 1931 appunto, furono Ozzie Nelson e Wayne King con la sua orchestra. Quel che è certo è che la Kidman, con la sua voce sofferta, sincopata, a tratti ruvida, ha notevolmente alzato l’asticella per chi la affronterà negli anni a venire.

approfondimento The Undoing, i look di Nicole Kidman nella serie tv Le composizioni originali sono di Evgueni Galperine e Sacha Galperine, due fratelli nati in Russia e trasferitisi a Parigi nel 1990, noti per aver già curato alcune colonne sonore. Ma tra Nicole Kidman e i fratelli Galperine ci sono delle vere chicche a partire da Tchaikovsky con la sua Nutcracker Suite, Op 71a V. Arabian Dance. Poco conosciuto nel nostro paese ma di grande spessore internazionale è Confidence Man che entra in The Undoing col suo Better sit down boy, un brano che alza ritmo, una incursione dance con tanta elettronica. Eccoci a Somebody Like You feat. Saro di DVBBS: è un duo canadese di musica elettronica composto dai fratelli Alexandre e Christophe Van Den Hoef; sono bravissimi, nel loro lavoro, a mescolare all’elettronica sia dubstep che house. Si entra nella storia con Count Every Star dei The Ravens, brano che fu un b-side di un 45 giri pubblicato nel 1950. La data di nascita di questo gruppo vocale di Rythm & Blues è il 1946: sono stati tra i primi a portare il sorriso sulle macerie di un conflitto mondiale da poco terminato.