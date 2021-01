Covid, cerimonia dei Grammy rinviata: non sarà più il 31 gennaio

Gli "Oscar della musica" sono stati rinviati a causa delle nuove preoccupazioni per la diffusione del coronavirus. Fonti di Rolling Stone e Variety parlano della possibilità di tenere l'evento nel mese di marzo. La cerimonia si sarebbe dovuta comunque svolgere in formato ridotto a causa della pandemia, con la maggior parte dei premiati collegati in modo virtuale

La cerimonia dei Grammy, originariamente in programma per il 31 gennaio, è stata rinviata a causa delle nuove preoccupazioni per la diffusione del Covid. Gli organizzatori non hanno precisato una nuova data ma fonti di Rolling Stone e Variety parlano della possibilità di tenere l'evento nel mese di marzo. La cerimonia per la consegna degli "Oscar della musica" si sarebbe dovuta comunque svolgere in formato ridotto a causa del coronavirus, con la maggior parte dei premiati collegati in modo virtuale.