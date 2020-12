Mina canterà "This Is Me" prima del discorso di Sergio Mattarella

La telefonia italiana compie 100 anni e, per l’occasione, verrà mandato in onda uno spot esclusivo. Protagonista sarà la “tigre di Cremona”

La sera del 31 dicembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è solito tenere il tradizionale discorso di fine anno. Il 2020, però, si concluderà in un modo un po’ diverso: prima del discorso, gli italiani potranno ascoltare la straordinaria voce di Mina. La “tigre di Cremona” canterà la versione italiana di This Is Me, in un inedito spot firmato Tim.

“Nemmeno tre ore da un bel Capodanno… Domani sera sulle principali reti nazionali, prima del discorso di fine anno del Presidente Mattarella, Tim celebrerà i 100 anni della telefonia italiana con uno spot in cui Mina canterà la versione italiana di This Is Me, tema principale del film musical The Greatest Showman, del 2017”: questa la notizia data su Facebook dal fanclub ufficiale di Mina ( qui le sue canzoni più famose).

Diretto da Michael Gracey, il film “The Greatest Showman” vanta un cast d’eccezione: Hugh Jackman, Zac Efron , Rebecca Ferguson e Michelle Williams. Il film racconta la vita di Phineas Taylor Barnum, fondatore del Ringling Bros. e del Barnum & Bailey Circus. È un musical che celebra la nascita dell'industria dell'intrattenimento e il senso di meraviglia che il pubblico provava di fronte a primi spettacoli moderni, e la sua canzone simbolo è proprio “This Is Me”.

Cantato da Keala Settle, il brano ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale e ha ottenuto due prestigiose nomination: al Critics' Choice Movie Award e agli Oscar. Dopo l’uscita di “The Greatest Show”, ha raggiunto la Top 5 nel Regno Unito e la Top 10 in Australia, Malesia e Corea del Sud. Protagonista nel 2017 di una nuova versione firmata Kesha, è stato cantato anche alla 90ª edizione della cerimonia degli Oscar.