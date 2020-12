Capodanno, il concerto dei Berliner Philharmoniker su Classica Hd

Come ogni anno, Classica HD regala ai propri spettatori il concerto di San Silvestro da una delle grandi capitali europee della musica. Quest’anno tocca dunque a Berlino e mai come stavolta sarà l'occasione per le persone trovare nell’ascolto digitale nuovi stimoli. Questo appuntamento ha un elemento di ulteriore unicità e interesse, Kirill Petrenko è, dopo Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, il nuovo direttore di una regina tra le orchestre al mondo, i Berliner Philharmoniker. Per la prima volta, su Classica HD, tutto il pubblico italiano può finalmente ammirare il suo eccezionale talento.

IL PROGRAMMA

approfondimento

I complessi berlinesi eseguiranno un programma fortemente incentrato sulla Spagna e sul mondo latino. In apertura, non poteva però mancare un omaggio a Ludwig van Beethoven, di cui si chiudono le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita, che inaugura il concerto con l’Ouverture Leonore No. 3 in do maggiore, Op. 72. A seguire, El amor brujo di Manuel de Falla, il Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo per chitarra e orchestra con il solista Pablo Sáinz-Villegas, impegnato anche nella Spanish Romance dal film Jeux interdits (arrangiamento di Chris Hazell). Si prosegue con la Bachianas Brasileiras No. 4 di Heitor Villa-Lobos e il Capriccio Spagnolo Op. 34 di Nikolai Rimsky-Korsakov. Conclude il gala Folk Feast da The Gadfly Suite tratta dalle musiche per l’omonimo film composte da Dmitri Shostakovich.

Il concerto sarà trasmesso in replica domenica 3 gennaio alle ore 14:00 su Classica HD, Sky canale 136.