Watt, in esclusiva l’anteprima del video di Boomerang

Il singolo mette insieme generi diversi, dalla dance anni ’80 al funk passando per l’elettronica e la trap. La cifra stilista della band è in continua evoluzione attraverso soluzioni sonore che hanno la capacità di arrivare a pubblici diversi. Il video è accompagnato da un testo originale del gruppo

“Boomerang” è il titolo del nostro nuovo singolo. Il brano lo abbiamo scritto circa due anni fa nel nostro centro creativo per eccellenza che tutti chiamiamo “Casa Watt”, una casa che si trova a Varese, dove di solito ci rifugiamo per comporre e suonare. “Da subito capiamo che “Boomerang” è un brano semplice ma con un grande potenziale. Tutto parte da un giro di basso di “Corbi” (Luca Corbani, il nostro bassista) e su questo costruiamo il pezzo. A differenza di altri nostri brani, il basso ha un ruolo centrale e, infatti, ne definisce l’identità. Registriamo quattro diverse versioni e, strada facendo, decidiamo di presentarlo alle audizioni di Sanremo Giovani. In quest’ottica ci lavoriamo ancora qualche mese, rivediamo il testo e la produzione fino ad arrivare alla versione che tutti conoscete.