Michele Bravi, nuovo album in uscita: La geografia del buio

Dopo due rinvii è stata ufficializzata la data di uscita del nuovo progetto discografico che contiene il singolo “La vita breve dei coriandoli”

Sono trascorsi quattro anni dall'uscita di "Anime di carta", ultimo album di Michele Bravi. Il cantautore è pronto a rientrare in scena nel 2021 con "La Geografia del Buio", nuovo album in arrivo il prossimo 29 gennaio. Un progetto atteso da tempo e rimandato più volte a causa dell'emergenza sanitaria che ha spinto Michele Bravi e il suo staff a spostare per due volte la data di uscita. Una decisione avvenuta senza esitare nemmeno un secondo nonostante l'ottimo riscontro di "La vita breve dei coriandoli", primo singolo estratto dall'album. Per annunciare la nuova data di uscita di "La Geografia del Buio", Michele Bravi ha scritto un lungo messaggio su Instagram dove ha smentito anche la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

"La geografia del buio", un disco che parla di umanità

"Questo disco è la storia di come il dolore umano possa trovare uno spazio dentro l'anima di chi lo accoglie e di come abbracciare la propria fragilità sia un atto di estrema e incontenibile forza. Questo è un disco nato nel tempo più incerto per il nostro mondo e, seppure ancora inedito, ne ha già affrontate tante", ha scritto Michele Bravi su Instagram. "Grazie per la gentilezza con cui l'avete aspettato e per la curiosità di scoprirlo e viaggiarci dentro. Sono tanto grato della community che siete e spero davvero di poter rispondere al vostro calore con dieci canzoni spesse come una sciarpa di lana intorno al collo". Il messaggio si conclude con una descrizione dettagliata de "La geografia del buio", considerato da Michele Bravi "un disco che parla di umanità in maniera tanto delicata e morbida e che scopre nuove possibilità di orientarsi in un mondo che sembra apparentemente senza luci o indicazioni certe". La tracklist de "La Geografia del Buio" non è stata ancora resa nota, l'unica canzone che già si conosce è "La vita breve dei coriandoli".