Frederick Livi n' CrownHeads presenta My Heart in Your Heart: il video

Ecco qui il mio viaggio nella musica in compagnia di CrownHeads.

Ho sempre ascoltato tanta musica cercando di non soffermarmi mai solo su ciò che mi potrebbe rappresentare di più, ma anzi con molta curiosità ho sempre cercato di esplorare tutti i generi.

Dopo un percorso da bassista e corista in diverse cover band, ho sentito il bisogno di scrivere qualcosa di mio, così nel 2000 decido di fondare i “CrownHeads”, band con la quale nel 2002 pubblico il primo album omonimo.

Le mie esigenze di vita e i vari spostamenti non mi hanno dato però l'opportunità di far fronte alla realizzazione dei nuovi lavori mantenendo una line-up stabile, e il mio trasferimento a Praga, città in cui sono rimasto e mi sono formato per oltre 10 anni, mi convince ad intraprendere il percorso di solista trasformando CrownHeads in una band progetto.

Tanti i consensi che giungono, come la nomina a membro onorario dell’ associazione Letteraria UIL-UNSA "UNIONE NAZIONALE DI SCRITTORI E ARTISTI" de l'Università La Sapienza di Roma o la proposta di entrare nel cast del film "Betania" come attore e compositore della colonna sonora con la quale ricevo il premio per la miglior best sound track “Tabloid Witch Award” a Hollywood (CA) Usa, fino ad arrivare alla pubblicazione dell'album “Traveling” per un mercato internazionale. Capisco così che forse stavo intraprendendo una bella storia da continuare.

Nulla mi ferma, e in piena pandemia COVID 19 pubblico come anticipazione del nuovo Album “ARE U ENOUGH? (the talent of talents)”, il singolo dal titolo “NO MORE FIGHTS” per Sorry Mom!

“My Heart in Your Heart” è il mio ultimo lavoro sempre estratto da “ Are U Enough? (the talent of talents) ed è la classica ballata che ha per tema l'amore.

Quell’amore incondizionato, che si erge forte e a volte rabbioso sopra ogni difficoltà, abbattendo ogni barriera.

Quell’amore che non può essere vero, se in chi lo vive è privo del coraggio di cui si necessita per pretenderlo e proteggerlo diventandone custode.

Quell'amore di cui non si può fare senza.

Per dare più forza alle parole del mio testo e un calore maggiore alla mia voce, ho avuto la fortuna di potermi avvalere della collaborazione di ottimi musicisti, ma tutto questo non si sarebbe potuto definire concluso se non con la realizzazione di un videoclip basato su una mia idea, scritto e diretto da Riccardo Bernini, realizzato da Jonathan Soverchia a cura di Filippo Biagianti e Riccardo Bernini e con un cast di attori eccezionali: Giulia Belardinelli, Giulia Spannella, Carlo Alberto Brencio, Marilù Iaquaniello, Dimitri Guglielmi, Daniela Giorgi e il loro actor coach Francesca Di Pastena. Naturalmente contributo significativo dalla fumettista Letizia Castagna che ha realizzato alcune tavole.

E' la storia di un amore che porta con sé la forza prorompente che illumina e libera da tutte le incertezze, capace di rassicurare chi fugge, per paura di ciò che si dovrà affrontare, ma è anche la storia di coraggio che trasforma tutto in qualcosa di sublime, nella purezza di qualcosa giudicato impuro e che riporta la consapevolezza che l'amore vince su tutto.

My Heart and your heart, they were never so far... My Heart in your Heart, it's true!