Liam Gallagher, è uscito il video ufficiale di All You’re Dreaming of

Liam Gallagher, classe 1972, ha annunciato che il brano uscirà anche in una speciale edizione in vinile

All You’re Dreaming of è il titolo del nuovo singolo di una delle voci più famose della storia della musica.

All You’re Dreaming of: il video da centinaia di migliaia di visualizzazioni

Dal successo planetario con gli Oasis all’affermazione come solista, nel corso degli anni William John Paul Gallagher, questo il nome all’anagrafe, ha conquistato le classifiche di tutto il mondo riscrivendo per sempre la storia delle sette note con album e brani in grado di vendere milioni di copie.

All You’re Dreaming of è il nuovo singolo di Liam Gallagher che arriva dopo gli straordinari successi ottenuti con Why Me? Why Not., disco in grado di raggiungere la prima posizione degli album più venduti nel Regno Unito conquistando anche un prestigioso disco d’oro grazie alla vendita di oltre 100.000 copie.