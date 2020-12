Aspettando la zona rossa, la colonna sonora dell'ultimo aperitivo

A las cinco de la tarde scrive a Federico Garcìa Lorca. Alle cinque della sera. Possiamo ritenerci privilegiati perché la nostra libertà finisce alle sei della sera, quando si spengono le insegne di quell'ultimo caffè, per dirla con Mimmo Modugno. Solo che nella sua canzone le luci si spegnevano quando giungeva la mezzanotte. In questi giorni l'ora dell'aperitivo combacia con quella della merenda perchè alle 18 la musica è finita e gli amici se ne vanno. Ma fino allo scoccare delle 18 possiamo appoggiare i gomiti sul tavolo di un locale (e non è poco). Con che musica ci rallegriamo? Ho chiesto a Bruno Gilioli del Caffé Fontanesi di Reggio Emilia di elaborare la sua top ten. Eccola!



Victims - Culture Club

Un brano iconico con un ancor più iconico Boy George a metterci la voce. E l’anima. Siamo tutti vittime di qualcosa, ma ora che le regole sono un po’ più light possiamo sentirci meno vittime!



In this world – Moby

Piccoli amici alieni arrivano sul nostro pianeta portando solo tre cartelli: c’è scritto hallo, hola e hi. Basta un saluto (questo sconosciuto) per regalare un sorriso. E quando tornano a casa si portano come testimonianza un hallo gigante!



Betty Davis Eyes - Kim Carnes

Partiamo da un numero: oltre 81 milioni di visualizzazioni. Lei canta con occhiali in tre D per le dimensioni, gesticola, sensuale e provocante, accompagnata da un’ombra sul muro. Poi si entra in dimensione live e gli occhi si vedono. E illuminano il nostro tempo insieme.



Che vita meravigliosa – Diodato

La canzone che ci ha accompagnato in questo terribile 2020. Perché nonostante mille problemi e difficoltà, questo virus ci ha fatto attaccare ancora di più alla vita. Che resta meravigliosa.



Listen – Beyonce

Un concettto rivalutato in queste settimane chiusi in casa: listen ovvero ascolta. Poi se a ricordarcelo è questa signora con la sua voce…beh tutta la vita ad ascoltare!



Ancora qui – Elisa

La canzone è stata adottata da Quentin Tarantino per il suo Django Unchained. Sembra una lettera affidata alla voce con quello spero mi perdonerai che diventa un inno universale al volersi bene. Con il vento che si alza tra i colori e il cielo che cambia nome.



Killing me softly – Fugees

La Grazia fatta canzone. Un video che ci racconta il mondo dei club in maniera fresca e appassionata. La speranza è che quelle serate tornino presto e ancora più belle: per poterle uccidere lentamente a colpi di gioia.



Ain’t no sunshine - Bill Withers

Uno struggente brano sull'’assenza che si apre con la forza persuasiva di un pianoforte. Quando lei non c’è anche il sole si ritira. La missione è impegnarsi affinché nessuno cui vogliamo bene vada via.



Feeling good - Michael Bublè

E’ un nuovo giorno, è una nuova vita per me. E il pronome assume un valore universale. Da godere i fiati che ogni tanto irrompono della partitura e danno alla canzone una marcia in più. E, come dice Bublè, ora dormiamo in pace.



I’ll find you in the dark - Nico Bruno & Tony Brundo & Good Lab Music

Se vogliamo considerare bui gli ultimi mesi che abbiamo attraversato allora dobbiamo riconoscere che nelle tenebre abbiamo trovato tanta bellezza. Riscoperto amici, ritrovato passioni, ritrovato noi stessi.