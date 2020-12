Andrea Bocelli al Regio di Parma incanta con Believe in Christmas

Se vai a Parma non puoi non libare nei lieti calici. Come se vai a Lajatico non puoi non perderti tra spighe di grano e dolci colli. Andrea Bocelli porta tutto questo sul palco del Teatro Regio di Parma e ha scelto come guida sua figlia Virginia. Questo è un live magico e speciale senza precedenti, legato al suo ultimo album Believe, uscito lo scorso 13 novembre su etichetta Sugar e in cima alle classifiche di vendita mondiali. E scommetto che nessuno è mai entrato in questo tempio verdiano cantando You'll Never Walk Alone e accompagnato da un coro sparpagliato sulle balconate. Ed è già poesia! Dimenticavo, dentro il Regio è entrato mano nella mano con sua figlia Virginia. E' subito Dolce Sentire con Fratello e Sorella Luna. E' il momento di portare sul palco una chitarra, ci pensa Virginia che duetta col papà in una intensa Halleluja. L'emozione è forte e compensa anche quel teatro solo, in solitudine. Ora le mani di Andrea Bocelli accarezzano il pianoforte per Caro Gesù Bambino: e mai come quest'anno c'è bisogna che venga a giocare con noi. E' la storia di tanti bambini buoni in tempo di covid (tutto sul coronavirus). Ora dalla nebbia (artificiale) emerge il violino di Anastasiya Petryshak, un talento assoluto, ogni sua nota è una carezza sulla pelle che si sublima quando sale sul palco per condividere con Andrea Bocelli l'Ave Maria. Commovente l'Amazing Grace con Clara Barbier Serrano: mano nella mano, una serenata all'amore universale. Dall'empireo del Teatri Regio calano i lampadari a gocce di cristallo per accompagnare Bocelli in Oh Madre Benedetta (Adagio di Albinoni). Virginia riappare e si siede vicino al papà, ad accogliere il tepore della luce dei lampadari. Poi mentre si allontana da quelle stesse scale scende, vermiglia nell'abito, Cecilia Bartoli per duettare con Andrea Bocelli in I Believe. E proseguire con Piano Pianissimo, lui al pianoforte e in piedi al suo fianco. Uno iato per respirare ed ecco ancora Virginia di bianco vestita...per lei è già festa, è già Natale e dunque è il momento di White Christmas con Zucchero, solo con la sua chitarra al centro del Regio circondato dal corpo di ballo. Col Cantique de Noel mister Bocelli torna a cantare da sola. La sola cosa che non lo abbandona è lo sguardo amorevole di sua figlia. Commozione pura con l'Adeste Fideles ritmato da una nevicata che mette i brividi (per la bellezza dell'esecuzione) pur sapendo che sono fiocchi farlocchi. Che invidia per quello sparuto e distanziato pubblico che si staglia sullo sfondo!!! La serata è finita e non poteva il sipario che chiudersi con la l'abbraccio tra Andrea, Veronica e Virginia.