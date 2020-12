"Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera” arriva su Sky

La nuova stagione della produzione originale Sky Arte 33 Giri – Italian Masters , realizzata da Except , prosegue con un approfondito e suggestivo ascolto di “Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera” di Lucio Battisti , in onda mercoledì 9 dicembre alle 21.15 (canale 120 e 400 di Sky) .

“Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera” è un disco uscito nel 1976. La coppia Mogol Battisti, nel pieno della loro collaborazione, all’interno dell’etichetta Numero Uno (tornata recentemente sul mercato discografico), compone quest'opera dopo un viaggio negli Stati Uniti. Le storie e i suoni raccolti finiscono per influenzare quest'opera che restituisce un'atmosfera unica dal taglio internazionale. In questa puntata, gli esperti che raccontano il periodo storico e i vari collegamenti con le influenze funk disco del periodo, sono il curatore del programma Stefano Senardi, lo scrittore Renzo Stefanel e il disc jockey Claudio Coccoluto. Al mixer, l'ingegnere del suono Maurizio Biancani e il tecnico del suono che registrò questo disco, Gianni Prudente, ascoltano ed esaminano il multitraccia dell'album focalizzandosi su “Ancora tu”, “Il veliero”, “Respirando” e “Compagnia”. Due dei musicisti, che parteciparono alle registrazioni dell'album presso il leggendario “Mulino” di Carimate, Claudio Maioli al piano Rhodes e Walter Calloni alla batteria, suonano al loro strumento in solo degli accenni degli arrangiamenti di alcune delle canzoni ascoltate. Partecipa alla puntata anche il cantautore Brunori Sas, grande fan di Battisti, che reinterpreta in versione acustica ed esclusiva, un’emozionante “Ancora tu”. L’album sarà inoltre disponibile da questo venerdì in vinile.