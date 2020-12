Miley Cyrus, ecco la cover di Last Christmas

Miley Cyrus (FOTO) ha regalato la sua versione di “Last Christmas” degli Wham. La cantante ha scelto questo brano per dare inizio agli “Holidays Plays”, una nuovissima serie di concerti dall’atmosfera natalizia, prodotta da Amazon Music. Andato in onda l’1 dicembre, il concerto è stato costruito con un mix di canzoni del nuovo album “Plastic Hearts” e ovviamente non poteva mancare un brano natalizio in tema con l’atmosfera della trasmissione. Per l’occasione Miley Cyrus ha scelto “Last Christmas” e ha dedicato un post su Instagram con un estratto dell’interpretazione. Il video ha superato quota 3 milioni di visualizzazioni. Nella didascalia la cantante ha scritto: “Le vacanze possono farti sentire solo, specialmente in questi tempi di allontanamento sociale! MA "Se ti senti solo quando sei solo sei in cattiva compagnia”. Cerca di essere grato per tutto ciò che è di fronte a te. Se non puoi amare te stesso come diavolo amerai un altro elfo?!?!”.