Ghali in concerto, tutto sull'iniziativa Google Nest Audio

Per la prima volta nel 2020 Ghali ( FOTO ) potrà presentare dal vivo l’album “DNA”, grande successo discografico e che ha fruttato tra singoli e versione aggiornate ben sei dischi di platino. L’1 dicembre Ghali sarà il protagonista di Nest Virtual , una music experience interattiva realizzata da Google. Per portare la musica direttamente a casa delle persone, Google ha scelto un evento davvero particolare e Ghali come primo artista a cimentarsi in questa speciale collaborazione. L’artista si esibirà sul proprio canale YouTube e il pubblico potrà vivere le emozioni di un vero concerto interagendo con Google Nest Audio. Il device potrà replicare a casa l’atmosfera di luci e sound tipica del palco e portare tutti gli utenti nel backstage.

L’ingresso nel backstage e la chat live

Prima dell’esibizione, ci sarà la possibilità per coloro che si collegheranno di interagire nel backstage con Ghali. Tutti potranno incontrarlo per la prima volta nel suo camerino e animare la chat live. Successivamente si passerà al concerto, il primo che permetterà alla voce di “Good Times” di eseguire dal vivo l’album DNA. Nest Virtual Stage è un’esperienza interattiva pensata per portare il live dentro alle nostre case grazie a Google Nest Audio. La performance sarà gratuita e disponibile per tutti i fan di Ghali, ma coloro che possiedono Google Nest Audio potranno seguire i suggerimenti che appariranno durante l’esibizione.

L’album “DNA Deluxe X”

A novembre è stata pubblicata la riedizione dell’ultimo disco in studio di Ghali. “DNA Deluxe X” contiene tutti i brani presenti nella versione originale, a cui si aggiungono quattro brani: “Cacao” e “MILF” (sono i due featuring realizzati rispettivamente con Pyrex e Taxi B) e due inediti, ovvero “1993” e “MILLEPARE (Badtimes)”. Ecco la tracklist di “DNA Deluxe X”:

Giù per terra Boogieman (Ft. Salmo) DNA Good Times Jennifer (Ft. Soolking) 22:22 Fast Food Marymango (Ft. tha Supreme) Flashback Combo (Ft. Mr Eazi) Extasy Lyrics Barcellona Cuore a Destra Scooby Fallito Cacao (Ft. Dark Pyrex) MILF (Ft. Taxi B) 1993 Mille Pare (Bad Times)

“DNA” è il secondo album in studio di Ghali e ha venduto oltre 50 mila copie trascinato dai singoli “Good Times” e “Boogieman”, quest’ultima canzone in collaborazione con Salmo. All’interno del libretto dell’album. Ghali ha scelto questa frase per spiegare la nascita di DNA: «Dicono che per fare il primo album ci si può mettere una vita intera e che per il secondo, stando alle dinamiche dell'industria musicale e alle regole dell'hype, non più di 8 mesi. A 3 anni da Album, questo è il mio DNA. Avevo promesso che lo avrei pubblicato entro il 2019, vi chiedo scusa ma avevo bisogno di crescere per rivederci in grande stile». Da “DNA” sono stati estratti i singoli “Boogieman”, “Good Times”, “Flashback”, “Barcellona” e “Mille Pare”.