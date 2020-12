“Let them talk”, Cesare Cremonini si racconta in un libro

Un dialogo, un dialogo di vita e non un’operazione per dimostrare la propria cifra stilistica: Cesare Cremonini compiuti i 40 anni, sente il bisogno di parlare con tutti coloro che lo hanno seguito fin dall'esordio dei Lunapop, o a chi semplicemente ogni giorno ascolta le sue canzoni senza sapere come quei testi, quelle poesie siano nate.

Cesare Cremonini, ecco il libro Let them talk - ogni canzone è storia

Durante l’’intervista per la promozione del libro, più volte Cesare, ripete le parole dialogo e futuro. Sottolinea come le pagine scritte in questo libro, siano come rivedere vecchie fotografie custodite in uno scatolone anche perché ogni suo brano corrisponde a una stagione passata della sua vita, a un’emozione o a un amore, proprio come se la sua personale playlist fosse un calendario e adesso, ha sentito il bisogno di fare parlare quelle canzoni. Una forma di comunicazione, dice, molto spontanea, vera. Calendario senza date che guarda al futuro, perché Cremonini ha lo sguardo rivolto al domani.