Chiara Ariè, regina della PopOpera, seduce con una playlist speciale

Con te partirò - Andrea Bocelli

La ascoltavo da bambina nei viaggi in macchina con papà, un brano che ha segnato la storia della musica italiana nel mondo e di Bocelli, icona stimata ed apprezzata in tutto il globo. Sicuramente è uno dei più grandi esempi che porto nel mio cuore. Il primo ad aver creato un crossover di opera nella musica contemporanea, un genio assoluto; un brano che ho avuto modo di cantare al gala degli Oscar a Los Angeles.



I’ll never love again- Lady Gaga

Chi non si è innamorato del film di Lady Gaga, il brano scritto per la scena finale del film. Il brano crea un’ atmosfera sicuramente nostalgica e malinconica, ma ciò è spesso racchiuso nell’amore, sensazioni che almeno una volta nella vita abbiamo provato tutti. Il brano viene valorizzato dalla voce unica di Lady Gaga Per la quale nutro molta stima.



Perfect - Ed Sheeran ft Andrea Bocelli

Sono rimasta colpita quando ho sentito la versione di Perfect cantata da Ed Sheeran con Bocelli, insieme incarnano il popopera ed il loro connubio lo trovo incredibile. In molti hanno cantato questo brano ma penso che la loro versione sia unica. Ho avuto modo di cantare questo brano in America in più di in occasione ed è sempre stata una scelta di cui non mi sono mai pentita.



Cinema Paradiso-Enio Morricone

Un opera senza precedenti, un brano pieno di emozioni tratto da un film storico in cui molti di noi artisti ci riscontriamo. Composto da uno dei più grandi compositori italiani, è uno dei brani che più amo cantare. La melodia è semplicemente sensazionale ed emozionante!!!



Caruso- Lucio Dalla

Ho scelto di cantare questo brano agli MMA ad Hollywood, in quanto incarna molto il mio percorso in America. ( così diventa tutto piccolo anche le notti la in America, ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia di un'elica) trovo geniale il testo accompagnato da un’interpretazione unica chiave di questo brano.