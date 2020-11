Ligabue ed Elisa, il video di "Volente o Nolente"

La canzone è il secondo inedito estratto da “77+7” che celebra i 30 anni di carriera del cantautore

A 14 anni da “Gli ostacoli del cuore”, Ligabue torna a duettare con Elisa per il brano inedito “Volente o Nolente”, nato nello stesso periodo e ripescato dal cantautore per festeggiare i 30 anni di carriera. Ligabue ha deciso di lavorare sulle registrazioni dell’epoca (nello specifico della voce di Elisa) per poi riarrangiare e produrre la canzone. “Volente o Nolente” arriva dopo “La ragazza dei tuoi sogni” ed è un altro inedito presente in “7” e nella raccolta “77+7”. 77 sono i singoli realizzati all’artista emiliano, a cui si aggiungono 7 brani inediti. Gli otto CD usciranno il prossimo 4 dicembre, il 60enne chiuderà i festeggiamenti per l’anniversario artistico, i quali sarebbero dovuti culminare lo scorso 12 settembre con un concerto a Campovolo, poi rinviato al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria.

Il video di "Volente o Nolente" è stato diretto dagli Younuts! (con produzione di Marco Salom per CrossMediaFilms) e vede i due artisti muoversi in due spazi differenti. Ligabue si trova in uno studio di registrazione con colori scuri in contrapposizione ad Elisa che canta tra le stanze di una spaziosa abitazione caratterizzata da colori chiari e vividi. I due artisti chiudono il video guardando verso l'infinito, sovrappensiero senza mai rivolgersi in primo piano alla telecamera. Netta la differenza con "Gli ostacoli del cuore". Il videoclip della canzone fu girato dallo stesso Ligabue e vede Elisa in un camerino intenta a prepararsi per uno spettacolo e Ligabue che la viene a chiamare. Le immagini si concludono con i due artisti che insieme vanno verso il palco.