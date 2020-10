Ligabue e la numerologia: album, inediti, singoli moltiplicati per 7

Ligabue organizza una grande festa! E lo fa con una doppia uscita discografica per celebrare 30 anni di una straordinaria carriera e aspettando il concerto all'Arena di Reggio Emilia previsto il 19 giugno 2021. L’atteso album di inediti si intitola 7, che contiene, appunto, 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni. A questo si aggiunge la raccolta “77+7”, con i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020, oltre ai 7 brani inediti.

L’album 7 e la raccolta 77+7 (entrambi pubblicati e distribuiti da Warner Music Italy) sono già disponibili in pre-order in tutti gli store digitali: https://ligabue.lnk.to/Sette77

Luciano Ligabue ha rilevato che i singoli che hanno fatto la sua storia musicale sono proprio 77, fatto davvero incredibile per la combinazione che siano esattamente quel numero e per la quantità che ci fa capire quanto in questi trent’anni in media ogni cinque mesi sia uscito un singolo di Ligabue. I 77 singoli l’artista li ha tutti riassunti in un’esclusiva raccolta, unitamente al disco con 7 brani inediti tra cui La ragazza dei tuoi sogni.

Questo l'annuncio di Ligabue con un video pubblicato pochi minuti fa sui suoi social: «Sono arrivate anche le copertine, e sono le copertine di due album che stanno per uscire…come vedete tutte e due hanno a che fare con un numero molto importante per me, chi mi segue sa anche i motivi: uno è un 7 perché mi sono reso conto che nel cassetto avevo 7 spunti di canzoni che avevo voglia di elaborare, quindi le ho riscritte e riarrangiate insieme al buon vecchio Fabrizio Barbacci e questo è un vero e proprio album d’inediti. Poi mi sono anche reso conto che tutti i singoli che sono usciti in questo trentennale sono addirittura 77, quindi facciamo uscire anche questo cofanetto che si chiamerà 77+7 in cui ci sono tutti i singoli usciti durante questi 30 anni più questo nuovo album di inediti. Usciranno il 4 dicembre, non vedo l’ora!»