Ligabue ed Elisa, Volente o Nolente: il testo della nuova canzone

A quindici anni da “Gli Ostacoli del Cuore”, i due artisti tornano a duettare per il nuovo singolo del rocker e sarà presente in “7” e nella raccolta “77+7”

Dal 20 novembre è disponibile su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica “Volente o Nolente”, il nuovo singolo di Luciano Ligabue che vede la partecipazione di Elisa. Il brano è uno degli inediti della raccolta “77+7” che celebra i 30 anni di carriera di Luciano Ligabue. Elisa e il rocker tornano a collaborare quindici anni dopo “ Gli Ostacoli del Cuore ” e il brano “Volente o Nolente” è nato proprio durante le registrazioni di quella canzone così come rivelato dallo stesso Ligabue. “Quindici anni fa ho scritto una canzone e mi è venuta subito voglia di sentirla cantare da Elisa. Registrammo due canzoni preparando dei provini acustici. Da lì nacque “Gli ostacoli del cuore” mentre per l’altra canzone sono riuscito a registrare una traccia vocale davvero speciale. Si chiama ‘Volente o Nolente’”.

Le parole di Elisa

Anche Elisa ha parlato di “Volente o Nolente” e della collaborazione con Ligabue: “Ti ho ringraziato quando è arrivato il primo regalo, ti ho ringraziato per il secondo e mi sono sentita molto fortunata… Adesso è arrivato il terzo e ormai mi dico che si tratta di magia”. Elisa ricorda quando è nata la canzone in un pomeriggio a Correggio “Delicata e potentissima allo stesso tempo… era una melodia grande ma semplice, e le parole vere come specchi. Adesso esce e sento tutta la distanza, tutti gli anni, tutte le note e la vita in mezzo. Hai voluto tenere la mia voce che avevamo registrato insieme quel giorno, e questa scelta rende tutto più potente e più struggente”. La cantautrice prosegue: “Sono felice che sia andata così, e penso che a volte l’Universo vada a proteggere e a guidare le cose, come se sentisse i nostri pensieri più profondi. Mi dico che ad alcune canzoni che escono mi viene da parlargli, mi sembra che abbiano le gambe per camminare e che abbiano il loro destino e il loro viaggio davanti, già scritto”.