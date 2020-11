Boomdabash, arriva l'album “Don’t worry (Best Of 2005-2020)”

Dopo l'uscita dell'omonimo singolo, il gruppo pugliese presenta la raccolta di successi e inediti in uscita l'11 dicembre e annunciata già a Sky Tg24

Sta per arrivare “Don’t worry (Best Of 2005-2020)”, il nuovo album del gruppo pugliese Boomdabash. Un mix di grandi successi e di inediti in vendita dall'11 dicembre su etichetta Soulmatical Music / Polydor (Universal music Italy) e che è già possibile preordinare.

I Boomdabash presentano “Don’t worry (Best Of 2005-2020)” approfondimento "Don't Worry", i Boomdabash ospiti a Sky Tg24 annunciano nuovo album Il gruppo aveva annunciato l'uscita del nuovo album proprio a Sky Tg24, spiegando che si tratta di un best of per festeggiare 15 anni di carriera arricchito da due inediti. “Ripercorre i nostri esordi fino ad arrivare alle ultime hit” hanno spiegato Biggie e Blazon.

Molto probabilmente nel disco non mancheranno le hit che negli ultimi anni hanno portato i Boomdabash in vetta alle classifiche. Uno degli ultimi successi è "Karaoke", ma ricordiamo anche "Mambo Salentino", sempre con Alessandra Amoroso, e "Non ti dico di no" con il featuring di Loredana Bertè. Brani sempre caratterizzati dal loro tipico sound reggae-pop: grande successo hanno avuto anche "Per un milione" (presentato a Sanremo 69), "Portami con te" e "Ti volevo dedicare", canzone di Rocco Hunt che vanta la collaborazione proprio della band salentina.

Boomdabash e il singolo “Don't worry” approfondimento Boomdabash, il testo di "Don't Worry", il nuovo singolo Il nuovo album del gruppo prende il nome dall'ultimo singolo, un invito a non perdere la speranza nonostante i molti momenti bui della vita quotidiana. Un incoraggiamento a cercare la forza dentro di noi. Un brano molto diverso dalle ultime hit dei Boomdabash, come "Mambo Salentino" e "Karaoke" (già certificata triplo disco platino): “Don't worry” è una ballad intima che vanta anche la presenza di un coro di bambini nel ritornello.