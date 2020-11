"Don't Worry", i Boomdabash ospiti a Sky Tg24 annunciano nuovo album

Forti del grande successo di “Karaoke”, brano realizzato in collaborazione con Alessandra Amoroso, 3 volte disco di platino, quasi 100 milioni di views su Youtube, ultima hit solo in ordine di tempo, i Boomdabash tornano con il singolo “Don’t Worry”.

“Questo pezzo nasce durante uno dei momenti di vita professionale dei Boomdabash, durante uno dei tanti viaggi in furgone, stavamo andando a fare un concerto e parlando tra di noi è venuta fuori la volontà di fare un pezzo che in qualche modo potesse essere un vero e proprio inno di Speranza”, così Biggie e Blazon ospiti di Sky Tg24 raccontano la nascita del brano.

Aggiungono: “Non solo per la situazione che l’Italia sta vivendo in questo periodo ma per tutte quelle situazioni di difficoltà della vita, nelle quali bisogna tenere la schiena dritta e restare lucidi. Sicuramente ciò che stiamo vivendo è una di quelle situazioni, speriamo che la musica non molli e faccia quello che deve fare in questi momenti ovvero essere d’aiuto alle persone che soffrono e a chi sta passando momenti difficili”.

L’intervista continua e Blazon prende la parola:” I giovani sono il futuro, tutti dovremmo puntare su di loro. A noi stanno particolarmente a cuore perché in loro vediamo sia la speranza di cambiare realmente le cose sia la vita, dobbiamo farli cresce con i giusti valori e noi ce la mettiamo tutta. Dal palco dei nostri live ci rivolgiamo ai giovani affinché non smettano mai di sognare, nessuno deve rinunciare ai propri sogni”.

Un sorriso nascosto dalla mascherina, positivi, pieni di energia i musicisti con la loro consueta sincerità a domanda rispondono (e non è da tutti) e svelano l’arrivo di un nuovo album, un best of per festeggiare 15 anni di carriera arricchito da tre inediti. Il disco della band salentina è atteso per l’11 dicembre.