Boomdabash, il testo di "Don't Worry", il nuovo singolo

Dopo il grande successo di “Karaoke”, triplo disco di platino e ad un passo dai 100 milioni di views su YouTube, i Boomdabash ritornano in pista con il nuovo singolo “Don’t worry”. Carichi dalla scorpacciata estiva con l’ennesima hit in grado di dominare le classifiche, il gruppo salentino ha presentato la canzone con un lungo post su Instagram: “In un momento delicato come questo sentivamo la necessità di condividere con il nostro pubblico le nostre emozioni e i nostri sentimenti con quello che meglio di tutto sappiamo fare, la musica”. Il gruppo sottolinea come da sempre l’obiettivo è quello di mettere al servizio delle persone la loro musica, donando energia positiva e good vibes. “Attraverso questo grande mezzo a nostra disposizione siamo convinti di poter far sentire il nostro pubblico meno solo - prosegue il gruppo - Don’t worry intende lanciare un messaggio positivo, un invito, nonostante i molti momenti di sconforto quotidiani a non perdere la speranza”. Il gruppo sa che la strada per uscire da periodi bui può essere lunga e tortuosa, ma “prima o poi la luce deve tornare e il sole, così come le stelle torneranno a brillare. Un augurio speciale rivolto a tutti a non lasciarsi abbattere da problemi che sembrano insormontabili, ritrovando presto la nostra serenità interiore”.