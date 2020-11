Palmitessa presenta No Feat, il suo album libero

Un debutto alla Beat Generation, ricco di ribellione e pensieri, incurante delle mode e delle regole. Le si chiama Valeria Palmitessa, al microfono solo Palmitessa, è prima di metterci la voce già ci aveva messo le parole come autrice di testi. Ques'anno ha conquistato come interprete coi singoli Cool, A Tempo e Antidoto, brani in cui ha svelato la sua scrittura ricca di giochi di parole, a volte sfacciata, irriverente e senza filtri, ma sempre accompagnata da una vena ironica che la contraddistingue e che accompagna l’intero album d’esordio, prodotto da Danti. E questa è una garanzia di qualità. Ci siamo conosciuti in streaming.



Se ti rapisse un alieno dove vorresti ti portasse?

Non lo so, forse a casa mia a Barletta. E' il mio posto del cuore ma solo se ci resto pochi giorno perchè poi mi soffoca.

Davvero vorresti fare un c orso di pittura?

Sono aperta sempre a tutto, a tutte le forme dell'arte, la questione è che mi manca il tempo.

Se qualcuno ti invitasse a mangiare il sushi e chiede la forchetta ti alzi e te ne vai o gli insegni a usare le bacchette?

Gli insegno a usare le bacchette, non sono bravissima ma ci proverei.

Come si sta fuori dalla censura?

Io ansie non ne ho a proposito di censura, vado per la mia strada. Solo una volta ho avuto problemi: il brano Cool in origine si intitolava Cu.. e quello era rappresentato sulla cover e siccome non ha raccolto grandi consensi, mettiamola così, la ho trasfromnata in Cool e mi sono auto censurata.

Se non va di moda la qualità tu che la cerchi come ti poni?

L’ispirazione mi giunge pochissimo dalla scena musicale italiana attuale, vado più indietro se devo ascoltare e cito, per farti qualche nome, Mina, Giorgia ed Elisa che non hanno niente a che fare col genere che faccio. per il resto viro sulla musica internazionale.

Dove abita la verità?

In ognuno di noi rieside la verità, la caratteristica che mi differenzia da molti altri è essere sincera, non mi interessa apparire, comunico chi sono davvero, soprattutto i miei difetti.

Antidoto è brano molto forte che si chiude con la dolcezza del pianoforte: è un messaggio?

Originariamente non c’era il finale col piano, il provino si chiudeva con lo strumentale. Io sono pianista e volevo trasmettere questo lato di me che nei prossimi lavori sarà ancora più evidente.

Il Bloody Mary è il tuo drink preferito?

Ha un significato ambivalente, c’è una leggenda che se lo dici per tre volte davanti a uno specchio appare qualcuno dietro e c’è qualcosa di misterioso. Ciò detto io non bevo. Neanche lo ho mai assaggiato. Per altro non bevo perché non reggo l'alcol.

Il video di Hai Low Vie ha per teme la sfiga: quali sono le tue superstizioni?

In realtà mi piace giocare con la sfiga, anche quando non si verificano le superstizioni io sono sfigata e comunque venendo dal Sud si sente. Il video è ideato con Fabrizio Conte: uscendo dalla porta ho pensato al gatto nero e alla sfiga…e ci abbiamo costruito la storia.

la tua vita è in bilico…su cosa?

Su molti aspetti. Di solito non riesco a prendere facilmente una decisione, mi lascio trascinare dalle emozioni e non so mai cosa voglio davvero. Ci metto giorni a capire cosa non va e poi mi arrendo.

Il tuo uso delle parole è attento: oggi credi sia in generale poco curato?

Ci sono situazioni in cui sono pensate e altre buttate lì perché servono a contestualizzare un concetto. Lavoro molto per immagini. L’immagine mi porta a creare. La scrittura è terapia anche quando non scrivo per giorni sento tutto dentro. E quando si materializza provo una grande felicità. Il flusso creativo va, magari scrivo in brutta copia, poi lo vesto con metrica e melodia.

Ora con questo lockdown che accadrà a No Feat?

Non so con esattezza che farò. Vorrei sperimentare la dimensione dei live, ci sono cresciuta avendo un gruppo punk rock. Ora ti dico che preferirei aspettare il tempo che serve perché occorre la gente che dia adrenalina. Ma è una mia opinione e davvero non so che farò.