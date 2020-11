Ligabue duetta con Elisa: Volente o Nolente è il nuovo singolo

Con un video su Instagram, Luciano Ligabue ha rivelato che l’unico featuring presente nel disco di inediti “7” e nella raccolta “77+7” sarà con Elisa per il singolo “Volente o Nolente”. Il brano è stato scelto come prossimo singolo e sarà disponibile dal 20 novembre. Si tratta della seconda collaborazione tra Elisa e Luciano Ligabue dopo “Gli Ostacoli del Cuore” e nasce proprio durante le registrazioni di quel brano, avvenuto circa quindici anni fa. A spiegarlo è stato lo stesso Luciano Ligabue “Quindici anni fa ho scritto una canzone e mi è venuta subito voglia di sentirla cantare da Elisa. L’ho chiamata e tampinata dicendole che avevo una canzone per lei. Venne in questo studio e registrammo due canzoni preparando dei provini acustici. Avevo preparato diversi tentativi così da avere un paracadute nel caso in cui non le fosse piaciuta. Da lì nacque “Gli ostacoli del cuore” mentre per l’altra canzone sono riuscito a registrare una traccia vocale davvero speciale perché quel pomeriggio ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo e ho fatto dei salti mortali per poterla avere. Ora ovviamente è stata totalmente suonata e riarrangiata e farà parte dell’album. Si chiama “Volente o Nolente””.